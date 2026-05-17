Военный эксперт раскрыл секрет модернизации украинских БПЛА, атаковавших Москву

Дроны, атаковавшие Московский регион, запущены с территории Украины. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, украинская армия не стоит на месте: беспилотники постоянно дорабатываются, становясь легче, дальнобойнее и сложнее для перехвата.

Легче и дальше: что меняют в конструкции

Один из ключевых апгрейдов касается материалов корпуса. Металлические узлы заменяются на композитные: те вдвое легче, а значит, дрон может нести больше полезной нагрузки или лететь дальше на том же топливе. Параллельно устанавливаются более мощные двигатели.

Отдельного внимания заслуживает тактика полёта. Беспилотник не летит по прямой на постоянной тяге. Он чередует режимы: работающий двигатель, потом планирование, снова двигатель, снова планирование. Такой рваный ритм затрудняет обнаружение и перехват.

«Они всё время придумывают вещи, которые позволяют увеличить дальность», — отметил Кнутов.

Эксперт указал ещё на одну тенденцию: ВСУ переходят на более современные взрывчатые вещества. При той же мощности они весят меньше. Это позволяет либо сократить объём боеголовки, выиграв в дальности, либо сохранить её, увеличив поражающий эффект.

Атака беспилотников на Москву, начавшаяся с полуночи, стала рекордной за последние полтора года. По данным мэра столицы Сергея Собянина, только с начала текущих суток сбит 81 дрон. За полные сутки их число превысило 120. Таков итог подсчётов ТАСС на основе официальных сообщений мэра.

До этого самым масштабным эпизодом текущего года считалась атака 14 марта: тогда Собянин сообщил об уничтожении 65 беспилотников, летевших в сторону Москвы. На следующий день, 15 марта, ПВО перехватила ещё 54 дрона. Утром 16 марта, с 02:00 до 11:00 по московскому времени, сбили 42 беспилотника. Седьмого мая силы противовоздушной обороны уничтожили 61 машину.