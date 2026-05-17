Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Военный эксперт раскрыл секрет модернизации украинских БПЛА, атаковавших Москву

Алексей Самохин
Дроны, атаковавшие Московский регион, запущены с территории Украины. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, украинская армия не стоит на месте: беспилотники постоянно дорабатываются, становясь легче, дальнобойнее и сложнее для перехвата.

Легче и дальше: что меняют в конструкции

Один из ключевых апгрейдов касается материалов корпуса. Металлические узлы заменяются на композитные: те вдвое легче, а значит, дрон может нести больше полезной нагрузки или лететь дальше на том же топливе. Параллельно устанавливаются более мощные двигатели.

Отдельного внимания заслуживает тактика полёта. Беспилотник не летит по прямой на постоянной тяге. Он чередует режимы: работающий двигатель, потом планирование, снова двигатель, снова планирование. Такой рваный ритм затрудняет обнаружение и перехват.

«Они всё время придумывают вещи, которые позволяют увеличить дальность», — отметил Кнутов.

Эксперт указал ещё на одну тенденцию: ВСУ переходят на более современные взрывчатые вещества. При той же мощности они весят меньше. Это позволяет либо сократить объём боеголовки, выиграв в дальности, либо сохранить её, увеличив поражающий эффект.

Атака беспилотников на Москву, начавшаяся с полуночи, стала рекордной за последние полтора года. По данным мэра столицы Сергея Собянина, только с начала текущих суток сбит 81 дрон. За полные сутки их число превысило 120. Таков итог подсчётов ТАСС на основе официальных сообщений мэра.

До этого самым масштабным эпизодом текущего года считалась атака 14 марта: тогда Собянин сообщил об уничтожении 65 беспилотников, летевших в сторону Москвы. На следующий день, 15 марта, ПВО перехватила ещё 54 дрона. Утром 16 марта, с 02:00 до 11:00 по московскому времени, сбили 42 беспилотника. Седьмого мая силы противовоздушной обороны уничтожили 61 машину.

Новости России

Беспилотники атаковали Подмосковье: трое погибших, разрушены жилые дома в нескольких районах

С 3 часов ночи 17 мая Подмосковье атакуют беспилотники: трое погибших, несколько человек под завалами, повреждены жилые дома в Химках, Мытищах, Истре и Красногорске.
Политика

Депутаты придумали ответ на смертельный удар ВСУ по Рязани

После удара украинских беспилотников по Рязани, унёсшего жизни четырёх мирных жителей, депутаты Государственной думы высказались о природе атаки и возможных мерах реагирования. Позиции парламентариев во многом совпали: системный ответ важнее точечных акций возмездия.
Погода

В Рязанскую область идёт азиатская жара, температура поднимется до +32°С

Тёплый воздух, пришедший с Аравийского полуострова, принесёт в регион сухую и жаркую погоду. Днём температура воздуха будет достигать +27…+32 °С.
Власть и политика

После атаки Рязани депутат Госдумы предложил нанести удары за пределами Украины

Парламентарий настаивает на уничтожении логистических цепочек поставок БПЛА для украинской армии.
Политика

Россия ударила по секретным базам и заводу «грязных бомб» после гибели людей в Рязани

После вчерашнего удара украинских беспилотников по Рязани, унёсшего жизни четырёх человек, включая ребёнка, Россия нанесла серию прицельных ударов по Сумской, Харьковской областям и Одессе. Военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, что именно и почему оказалось в прицеле.

Новости России

Коц разложил ночной налёт БПЛА ВСУ на Москву «по фактам, без эмоций»

Военкор Александр Коц прокомментировал ночной налёт беспилотников ВСУ на Москву и Подмосковье. Анализ атаки он опубликовал в своём канале, подчеркнув, что разбирает ситуацию «по фактам, без эмоций».
Новости России

Обломки беспилотников повредили дома и машины в Лобне

В Лобне после ночной атаки беспилотников повреждены жилые дома и около 20 автомобилей. Пострадала женщина, ей оказали медицинскую помощь, а для жителей открыли пункт временного размещения.
Новости России

Московские аэропорты работают в особом режиме, 51 самолёт ушёл на запасные аэродромы

Минувшей ночью 51 самолёт ушёл на запасные аэродромы из-за ограничений воздушного пространства над Москвой. Об этом сообщает Минтранс РФ. 
Новости России

SHOT: Экс-замминистра обороны Тимуру Иванову смягчили условия в СИЗО

Осуждённому на 13 лет экс-замминистру обороны Тимуру Иванову смягчили режим в СИЗО: теперь он может звонить семье и видеться с близкими. Чем живёт чиновник за решёткой и почему ему снова отказали в отправке на фронт?
Новости России

Атака беспилотников на Москву стала самой крупной более чем за год — ТАСС

За одну ночь силы ПВО сбили 81 беспилотник — это крупнейшая атака на Москву более чем за год. Всего за сутки уничтожено свыше 120 дронов. Подробности сообщил мэр города Сергей Собянин.
Новости России

В поисках Усольцевых спасатели обследовали 11 км подъездов к туристическим тропам

За сутки специалисты обследовали 11 километров подъездов к туристическим тропам, а также 12 квадратных километров лесного массива в районе горы Мальвинка. Следов пропавших людей найти не удалось.
Новости мира

Певица Дара выиграла «Евровидение-2026», интрига держалась до самого последнего момента

Болгарская певица Дара стала победительницей юбилейного, 70-го «Евровидения», набрав 516 баллов и обойдя Израиль, который лидировал после зрительского голосования. 
Новости России

Беспилотники атаковали Подмосковье: трое погибших, разрушены жилые дома в нескольких районах

С 3 часов ночи 17 мая Подмосковье атакуют беспилотники: трое погибших, несколько человек под завалами, повреждены жилые дома в Химках, Мытищах, Истре и Красногорске.

