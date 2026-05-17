В Новомичуринске мужчина украл велосипед ради наркотиков

В городе Новомичуринске сотрудники полиции оперативно раскрыли кражу велосипеда, о которой сообщила 40-летняя местная жительница. Женщина обнаружила пропажу своего транспортного средства, оставленного без противоугонного устройства в подъезде дома. Она подробно описала приметы велосипеда, отметив яркие вставки на раме.

Оперативники уголовного розыска провели опрос жителей и выяснили, что несколько человек видели мужчину, ехавшего на похожем велосипеде. Вскоре поступила информация, что на окраине города неизвестный пытается продать велосипед, совпадающий по описанию с украденным. Приметы продавца и ранее замеченного велосипедиста совпали.

В результате расследования полицейские установили, что к краже причастен 29-летний местный житель, ранее судимый за хищения. Он был задержан, а похищенный велосипед изъят.

По предварительным данным, мужчина в последнее время пристрастился к употреблению синтетических наркотиков и для получения средств на их покупку начал совершать кражи, обходя подъезды домов. Обнаружив оставленный без защиты велосипед, он уехал на нем, спрятал в кустах у своего дома и на следующий день попытался продать, но не успел.

Следователь отдела МВД РФ «Пронское» возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. За данное преступление предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.