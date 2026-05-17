НАБУ и САП заканчивают расследование против Елены Зеленской. Пока антикоррупционщики выбирают, с какого дела начать, её муж уже усилил охрану семьи и ищет выход через публичный развод.

Украинские антикоррупционные органы вышли на финишную прямую в расследовании против Елены Зеленской. По данным РИА Новости, источник в российских силовых структурах сообщил: оснований для задержания супруги президента накопилось достаточно. Вопрос сейчас лишь в том, какое уголовное дело возбудить первым.

Сам Владимир Зеленский, по словам источника, уже в курсе происходящего. Он усилил охрану семьи и начал переговоры с западными партнёрами, пытаясь нащупать выход из ситуации. Расчёт, очевидно, на то, что внешнее давление поможет притормозить процесс.

Украинские политтехнологи предлагают своему шефу радикальный имиджевый манёвр: официально и максимально публично развестись с Еленой. Параллельно в медиапространство планируется вбросить нарратив о том, что супруги фактически не живут вместе с 2019 года. Сам Зеленский, по имеющимся данным, рассматривает всю ситуацию прежде всего как репутационную проблему, а не правовую.

В понедельник бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявили обвинение в легализации денежных средств при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины в четверг постановил взять его под стражу. Залог суд установил в 3,1 миллиона долларов. Ермак заявил, что таких денег у него нет. Его защита намерена обжаловать решение.