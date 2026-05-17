Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Политика

РИА Новости: политтехнологи советуют Зеленскому срочно расстаться с женой

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

НАБУ и САП заканчивают расследование против Елены Зеленской. Пока антикоррупционщики выбирают, с какого дела начать, её муж уже усилил охрану семьи и ищет выход через публичный развод.

Украинские антикоррупционные органы вышли на финишную прямую в расследовании против Елены Зеленской. По данным РИА Новости, источник в российских силовых структурах сообщил: оснований для задержания супруги президента накопилось достаточно. Вопрос сейчас лишь в том, какое уголовное дело возбудить первым.

Сам Владимир Зеленский, по словам источника, уже в курсе происходящего. Он усилил охрану семьи и начал переговоры с западными партнёрами, пытаясь нащупать выход из ситуации. Расчёт, очевидно, на то, что внешнее давление поможет притормозить процесс.

Украинские политтехнологи предлагают своему шефу радикальный имиджевый манёвр: официально и максимально публично развестись с Еленой. Параллельно в медиапространство планируется вбросить нарратив о том, что супруги фактически не живут вместе с 2019 года. Сам Зеленский, по имеющимся данным, рассматривает всю ситуацию прежде всего как репутационную проблему, а не правовую.

В понедельник бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявили обвинение в легализации денежных средств при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины в четверг постановил взять его под стражу. Залог суд установил в 3,1 миллиона долларов. Ермак заявил, что таких денег у него нет. Его защита намерена обжаловать решение.

Предыдущая статья
В Рязани начали подготовку к ремонту дороги у Соснового бора
Следующая статья
Кнутов об атаке на Москву: ВСУ применили тактику времён ВОВ

Популярные материалы

Новости России

Беспилотники атаковали Подмосковье: трое погибших, разрушены жилые дома в нескольких районах

С 3 часов ночи 17 мая Подмосковье атакуют беспилотники: трое погибших, несколько человек под завалами, повреждены жилые дома в Химках, Мытищах, Истре и Красногорске.
Политика

Депутаты придумали ответ на смертельный удар ВСУ по Рязани

После удара украинских беспилотников по Рязани, унёсшего жизни четырёх мирных жителей, депутаты Государственной думы высказались о природе атаки и возможных мерах реагирования. Позиции парламентариев во многом совпали: системный ответ важнее точечных акций возмездия.
Новости России

Коц разложил ночной налёт БПЛА ВСУ на Москву «по фактам, без эмоций»

Военкор Александр Коц прокомментировал ночной налёт беспилотников ВСУ на Москву и Подмосковье. Анализ атаки он опубликовал в своём канале, подчеркнув, что разбирает ситуацию «по фактам, без эмоций».
Погода

В Рязанскую область идёт азиатская жара, температура поднимется до +32°С

Тёплый воздух, пришедший с Аравийского полуострова, принесёт в регион сухую и жаркую погоду. Днём температура воздуха будет достигать +27…+32 °С.
Власть и политика

После атаки Рязани депутат Госдумы предложил нанести удары за пределами Украины

Парламентарий настаивает на уничтожении логистических цепочек поставок БПЛА для украинской армии.

Темы

Политика

Россия ответит Киеву за 556 сбитых дронов, эксперт назвал сроки и цели ударов

Ночью с 16 на 17 мая российская ПВО сбила 556 беспилотников ВСУ — одна из крупнейших атак за всё время конфликта. В Подмосковье есть погибшие. Военный эксперт объяснил, чем Россия ответит в ближайшие сутки.
Новости России

Кнутов об атаке на Москву: ВСУ применили тактику времён ВОВ

ВСУ атаковали Московский регион сразу с нескольких направлений одновременно. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил: это классическая тактика «звёздных налётов», которую ещё в годы Второй мировой применяли немецкие люфтваффе.
Новости России

Военный эксперт раскрыл секрет модернизации украинских БПЛА, атаковавших Москву

В результате удара беспилотников по Москве пострадали 12 человек. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, откуда летят дроны и почему их становится всё сложнее сбивать.
Новости России

Коц разложил ночной налёт БПЛА ВСУ на Москву «по фактам, без эмоций»

Военкор Александр Коц прокомментировал ночной налёт беспилотников ВСУ на Москву и Подмосковье. Анализ атаки он опубликовал в своём канале, подчеркнув, что разбирает ситуацию «по фактам, без эмоций».
Новости России

Обломки беспилотников повредили дома и машины в Лобне

В Лобне после ночной атаки беспилотников повреждены жилые дома и около 20 автомобилей. Пострадала женщина, ей оказали медицинскую помощь, а для жителей открыли пункт временного размещения.
Новости России

Московские аэропорты работают в особом режиме, 51 самолёт ушёл на запасные аэродромы

Минувшей ночью 51 самолёт ушёл на запасные аэродромы из-за ограничений воздушного пространства над Москвой. Об этом сообщает Минтранс РФ. 
Новости России

SHOT: Экс-замминистра обороны Тимуру Иванову смягчили условия в СИЗО

Осуждённому на 13 лет экс-замминистру обороны Тимуру Иванову смягчили режим в СИЗО: теперь он может звонить семье и видеться с близкими. Чем живёт чиновник за решёткой и почему ему снова отказали в отправке на фронт?
Новости России

Атака беспилотников на Москву стала самой крупной более чем за год — ТАСС

За одну ночь силы ПВО сбили 81 беспилотник — это крупнейшая атака на Москву более чем за год. Всего за сутки уничтожено свыше 120 дронов. Подробности сообщил мэр города Сергей Собянин.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье