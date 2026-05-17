В Рязани начали подготовку к ремонту дороги у Соснового бора

Глава администрации Рязани Борис Ясинский сообщил о текущей работе городских служб. В частности рассказал о планах по благоустройству и ремонту дорог.

В Рязани продолжается плановая уборка: специалисты удаляют грунтовые наносы, моют дороги и тротуары, а также активно занимаются озеленением. В этом году цветами украсят более 30 общественных пространств во всех районах.

Особое внимание уделяется ремонту дорожного покрытия. Сейчас работы ведутся на улицах Корнилова, Лесной, Завод ЗИЛ, Мичурина и Московском шоссе. В ближайшее время завершат ремонт на улицах Есенина, Стройкова и Вознесенской. Также уже ведётся подготовка к ремонту участка у Соснового бора. Помимо капитального ремонта, бригады устраняют локальные повреждения дорожного полотна.

Не остаётся без внимания и дорожная разметка. Для её обновления задействованы три бригады, используется износостойкий пластик.

В этом сезоне разметку нанесут на 47 улицах и 44 участках у школ. К началу учебного года работы у образовательных учреждений будут полностью завершены, а весь объём по городу планируется выполнить к 30 сентября. Уже обновлены Первомайский проспект, улицы Соборная и Ленина, начались работы на Дзержинского.