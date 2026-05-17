В Подмосковье при атаке беспилотника ВСУ погиб гражданин Индии

В результате атаки беспилотника в Подмосковье погиб гражданин Индии, ещё трое пострадали. Об этом сообщило посольство Индии в РФ в соцсети X*.

В ночь на 17 мая Московская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны, силы ПВО уничтожили 120 дронов, однако обломки всё же нанесли ущерб на земле. В Москве и Подмосковье пострадали десятки человек, разрушены жилые дома и инфраструктурные объекты.

Среди пострадавших оказался гражданин Индии. Как сообщило посольство Индии в РФ, один индийский рабочий погиб, ещё трое получили ранения. Дипломаты посетили место происшествия и встретились с ранеными в больнице.

«Посольство выражает соболезнования семье погибшего и работает с руководством компании и местными властями над оказанием помощи», — говорится в официальном сообщении.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва, один из беспилотников врезался в частный дом в Химках — там погибла женщина, ещё один человек оказался под завалами. В Мытищах обломки дрона попали в строящийся дом, что привело к гибели двух мужчин. В Красногорске и Истре повреждены многоквартирные и частные дома, есть раненые.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице из-за падения обломков пострадали 12 человек.

Полиция и спасательные службы продолжают работу на местах происшествий. По факту гибели людей и ущерба имуществу возбуждены уголовные дела.

*Социальная сеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.