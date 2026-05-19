В Рязанской области днём 19 мая сбиты БПЛА

19 мая в период с 8:00 до 14:00 дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Беспилотники ВСУ сбили и над Рязанской областью.

Атака дронов была отражена над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Ленинградской, Калужской, Курской, Новгородской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, а также Московский регион и Республику Крым.

Напомним, в ночь на 19 мая в Рязанской области сбили три БПЛА. Пострадавших и серьёзных повреждений нет