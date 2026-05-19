Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о продолжении набора в мобильные огневые группы для защиты ключевых инфраструктурных объектов региона. Кампания по формированию мобилизационного людского резерва проводится в стране в соответствии с федеральным законом, подписанным Президентом России 4 ноября.

Дежурство в составе мобильных огневых групп осуществляется в течение 60 суток раз в год. Основная задача резервистов — охрана и оборона важных объектов, прежде всего промышленных предприятий и электростанций, а также участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, мероприятиях гражданской обороны и поддержании общественного порядка на улицах.

Глава региона Павел Малков отметил: «В Рязанской области продолжается набор в мобильные огневые группы. Защита родной земли касается каждого. Особенно сегодня. Многие рязанцы уже встали в строй, чтобы помогать отражать атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов, участвовать в ликвидации последствий ЧС и обеспечении безопасности жителей». Губернатор также пояснил, что служба проходит исключительно на территории Рязанской области, без выезда за её пределы.

Вступить в мобилизационный резерв можно по контракту, при этом гражданин продолжает работать на своём постоянном месте работы. Для участников программы предусмотрены профессиональное обучение, денежные выплаты за пребывание в резерве и участие в учебных сборах. За резервистами сохраняются рабочее место и средняя заработная плата по основному месту работы.

Подробную информацию об условиях вступления в мобильные огневые группы, требованиях к кандидатам и порядке подачи документов можно узнать в военном комиссариате по месту жительства или по телефону горячей линии: +7 (4912) 25-67-09.