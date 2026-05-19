Изображение от Freepik
Общество

В Рязанской области продолжается набор в мобильные огневые группы

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о продолжении набора в мобильные огневые группы для защиты ключевых инфраструктурных объектов региона. Кампания по формированию мобилизационного людского резерва проводится в стране в соответствии с федеральным законом, подписанным Президентом России 4 ноября.

Дежурство в составе мобильных огневых групп осуществляется в течение 60 суток раз в год. Основная задача резервистов — охрана и оборона важных объектов, прежде всего промышленных предприятий и электростанций, а также участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, мероприятиях гражданской обороны и поддержании общественного порядка на улицах.

Глава региона Павел Малков отметил: «В Рязанской области продолжается набор в мобильные огневые группы. Защита родной земли касается каждого. Особенно сегодня. Многие рязанцы уже встали в строй, чтобы помогать отражать атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов, участвовать в ликвидации последствий ЧС и обеспечении безопасности жителей». Губернатор также пояснил, что служба проходит исключительно на территории Рязанской области, без выезда за её пределы.

Вступить в мобилизационный резерв можно по контракту, при этом гражданин продолжает работать на своём постоянном месте работы. Для участников программы предусмотрены профессиональное обучение, денежные выплаты за пребывание в резерве и участие в учебных сборах. За резервистами сохраняются рабочее место и средняя заработная плата по основному месту работы.

Подробную информацию об условиях вступления в мобильные огневые группы, требованиях к кандидатам и порядке подачи документов можно узнать в военном комиссариате по месту жительства или по телефону горячей линии: +7 (4912) 25-67-09.

Предыдущая статья
В Рязани ребенок весом 800 г, брошенная в роддоме, выжила и обрела семью
Следующая статья
В Рязани врачи выявили у пациентки редкое заболевание, вызывающее головные боли и гнойные выделения

Популярные материалы

Новости России

Военкор объяснил, как дроны ВСУ обходили ПВО при ударе по Москве

Военкор Дмитрий Стешин разобрал схему атаки дронов ВСУ на Москву: заход с запада, накопление в воздухе и удар по цели через «серые» частоты, невидимые для стандартного РЭБ.
Новости России

Беспилотники атаковали Подмосковье: трое погибших, разрушены жилые дома в нескольких районах

С 3 часов ночи 17 мая Подмосковье атакуют беспилотники: трое погибших, несколько человек под завалами, повреждены жилые дома в Химках, Мытищах, Истре и Красногорске.
Политика

«Искандеры» и «Герани» атаковали Украину сегодня ночью

Ночью 18 мая ВС РФ нанесли массированный удар по нескольким городам Украины. В Одессе горит порт, в Днепре взорвался склад фейерверков. Под атакой оказались также Винница, Хмельницкая и Ровненская области.
Новости России

Исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова рассказала об угрозах и преследованиях

Российская певица Татьяна Куртукова, ставшая известной благодаря хиту «Матушка-земля», после выступлений перед участниками СВО попала в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» и почётный список личных врагов Владимира Зеленского.
Новости России

Коц рассказал о роли Маска в атаке на Москву: воюет против России уже давно

ВСУ при массированном налете дронов на столицу и Подмосковье...

Темы

Происшествия

В Рязанской области днём 19 мая сбиты БПЛА

19 мая в период с 8:00 до 14:00 дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.
Общество

В центре Рязани произошло массовое отключение электроэнергии

19 мая в 12:58 в результате технологического нарушения произошло отключение электроэнергии в центре города.
Экономика и бизнес

Информационный деловой центр Рязанской области начал работу на Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине

В Харбине продолжает работу Десятое Российско-Китайское ЭКСПО — одна из крупнейших международных площадок, посвящённых промышленной кооперации, технологиям, логистике и развитию внешнеэкономических связей между Россией и Китаем.
Медицина

В Рязани врачи выявили у пациентки редкое заболевание, вызывающее головные боли и гнойные выделения

Несколько лет жительница Рязани страдала от постоянных головных болей и гнойных выделений из носа. Симптомы временно отступали после лечения, но всегда возвращались.
Медицина

В Рязани ребенок весом 800 г, брошенная в роддоме, выжила и обрела семью

Два года назад в стенах Рязанского перинатального центра на свет появилась крошечная девочка, преждевременно родившаяся с весом чуть более 800 граммов.
Новости кино и ТВ

Звёзды против «Импровизаторов»: Сергей Лазарев, Егор Крид и Азамат Мусагалиев в комедийном баттле

В субботу, 23 мая, на телеканале НТВ и в VK Видео состоится премьера комедийного проекта «Импровизаторы» (16+), в котором звёздные комики Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко вместе с приглашёнными артистами создадут настоящее шоу без единой заготовки.
Общество

Гострудинспекция Рязанской области напомнила о сокращении рабочего дня в жару

В связи с установлением аномально жаркой погоды на территории Рязанской области Государственная инспекция труда обращает внимание работодателей на необходимость обеспечения нормальных условий труда.
Происшествия

Полиция вернула рязанской пенсионерке 929 тысяч рублей, изъятых у курьера мошенников

Пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников, которые, представляясь сотрудниками службы безопасности банка и правоохранительных органов, запугали её потерей сбережений и убедили передать всю наличность якобы на временное хранение.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье