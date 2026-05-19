Полиция вернула рязанской пенсионерке 929 тысяч рублей, изъятых у курьера мошенников

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из ОМВД России по Железнодорожному району города Рязани остановили для проверки такси в Луховицком районе Московской области. В автомобиле находился 22-летний житель Москвы, подозреваемый в том, что он является курьером, действующим в связке с зарубежным мошенническим колл-центром.

При досмотре у молодого человека были обнаружены 929 тысяч рублей, которые он забрал у 71-летней жительницы Рязани. Пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников, которые, представляясь сотрудниками службы безопасности банка и правоохранительных органов, запугали её потерей сбережений и убедили передать всю наличность якобы на временное хранение. Псевдо-инкассатор, назвав кодовое слово, получил деньги от потерпевшей.

Благодаря своевременным действиям оперативников, похищенные средства были изъяты, а задержанный доставлен в Рязань для проведения следственных действий. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Изъятые деньги после необходимых юридических процедур будут возвращены пенсионерке. Полицейские также проверяют фигуранта на причастность к аналогичным преступлениям в других регионах России .