Подвалы домов в Ухолово затоплены, управляющая компания бездействует

Прокуратура Ухоловского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере управления многоквартирными домами и содержания общего имущества. В ходе проверки были выявлены нарушения в работе управляющей компании ООО УК «Ухоловская».

Выяснилось, что подвальные помещения домов №48в и №32 по улице Кооперативной, а также дома №6 по улице Советской в рабочем посёлке Ухолово подтоплены грунтовыми водами. Несмотря на это, управляющая организация не приняла своевременных мер по устранению подтопления и предотвращению дальнейшего поступления воды, что является нарушением требований жилищного законодательства.

По результатам проверки руководителю ООО УК «Ухоловская» внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения и принять меры по недопущению подобных ситуаций в будущем. Надзорное ведомство продолжает контролировать исполнение предписания.