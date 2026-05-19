Татьяна Панфилова рассказала на форуме в Волгограде о патриотической работе городской Думы

В Волгограде прошел масштабный Форум представительных органов муниципальных образований, собравший делегатов из 14 городов России. Участниками мероприятия, приуроченного к объявленному Президентом РФ Году единства народов России, стали представители Астрахани, Липецка, Луганска, Махачкалы, Рязани, Самары, Саратова, Тулы, Хабаровска, Челябинска, Элисты, Якутска и Камчатского края.

Ключевой темой обсуждения стало патриотическое воспитание молодежи и укрепление межнационального взаимодействия. Председатель Волгоградской городской Думы Владлен Колесников подчеркнул, что регион является одним из ведущих центров по сохранению исторической памяти.

«Надеюсь, знакомство с Волгоградом вдохновит вас на новые инициативы, а ваш опыт, возможно, окажется полезным для наших территорий. Мы же с удовольствием почерпнём лучшее у вас», — отметил он.

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова выступила перед коллегами с докладом о работе специальной рабочей группы. Она рассказала о деятельности, направленной на реализацию государственной национальной политики в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания, которую городская Дума ведет с 2025 года.

Помимо воспитательных аспектов, делегаты обсудили развитие промышленности, транспортной логистики и благоустройство городских пространств. Глава Волгограда Владимир Марченко презентовал участникам комплексную стратегию развития города-героя до 2034 года, включающую обновление общественного транспорта.

Кульминацией форума стала закладка «Аллеи Единства городов России» на территории Центрального парка Волгограда. Делегаты вместе со студентами высадили каштаны, клены и черемуху, символически скрепив дружбу между регионами.