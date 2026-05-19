Фото Рязанской городской Думы
Все события Рязани и области

Татьяна Панфилова рассказала на форуме в Волгограде о патриотической работе городской Думы

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Волгограде прошел масштабный Форум представительных органов муниципальных образований, собравший делегатов из 14 городов России. Участниками мероприятия, приуроченного к объявленному Президентом РФ Году единства народов России, стали представители Астрахани, Липецка, Луганска, Махачкалы, Рязани, Самары, Саратова, Тулы, Хабаровска, Челябинска, Элисты, Якутска и Камчатского края.

Ключевой темой обсуждения стало патриотическое воспитание молодежи и укрепление межнационального взаимодействия. Председатель Волгоградской городской Думы Владлен Колесников подчеркнул, что регион является одним из ведущих центров по сохранению исторической памяти.

«Надеюсь, знакомство с Волгоградом вдохновит вас на новые инициативы, а ваш опыт, возможно, окажется полезным для наших территорий. Мы же с удовольствием почерпнём лучшее у вас», — отметил он.

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова выступила перед коллегами с докладом о работе специальной рабочей группы. Она рассказала о деятельности, направленной на реализацию государственной национальной политики в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания, которую городская Дума ведет с 2025 года.

Помимо воспитательных аспектов, делегаты обсудили развитие промышленности, транспортной логистики и благоустройство городских пространств. Глава Волгограда Владимир Марченко презентовал участникам комплексную стратегию развития города-героя до 2034 года, включающую обновление общественного транспорта.

Кульминацией форума стала закладка «Аллеи Единства городов России» на территории Центрального парка Волгограда. Делегаты вместе со студентами высадили каштаны, клены и черемуху, символически скрепив дружбу между регионами.

Предыдущая статья
На Байкале перевернулся катер, четверо человек остаются под водой
Следующая статья
Подвалы домов в Ухолово затоплены, управляющая компания бездействует

Популярные материалы

Новости России

Военкор объяснил, как дроны ВСУ обходили ПВО при ударе по Москве

Военкор Дмитрий Стешин разобрал схему атаки дронов ВСУ на Москву: заход с запада, накопление в воздухе и удар по цели через «серые» частоты, невидимые для стандартного РЭБ.
Новости России

Беспилотники атаковали Подмосковье: трое погибших, разрушены жилые дома в нескольких районах

С 3 часов ночи 17 мая Подмосковье атакуют беспилотники: трое погибших, несколько человек под завалами, повреждены жилые дома в Химках, Мытищах, Истре и Красногорске.
Политика

«Искандеры» и «Герани» атаковали Украину сегодня ночью

Ночью 18 мая ВС РФ нанесли массированный удар по нескольким городам Украины. В Одессе горит порт, в Днепре взорвался склад фейерверков. Под атакой оказались также Винница, Хмельницкая и Ровненская области.
Новости России

Исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова рассказала об угрозах и преследованиях

Российская певица Татьяна Куртукова, ставшая известной благодаря хиту «Матушка-земля», после выступлений перед участниками СВО попала в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» и почётный список личных врагов Владимира Зеленского.
Новости России

Коц рассказал о роли Маска в атаке на Москву: воюет против России уже давно

ВСУ при массированном налете дронов на столицу и Подмосковье...

Темы

Общество

Участники из Рязанской области разработают проекты на юбилейном форуме «Территория Ритма – десятилетие лидерства» в «Сенеже»

Представителей Рязанской области приглашают принять участие в десятом Международном инклюзивном форуме лидеров социальных изменений «Территория Ритма – десятилетие лидерства», который пройдет в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» с 14 по 17 августа.
Общество

РГУ имени С.А. Есенина и университет Китая запускают программу двойного диплома для лингвистов

Студентов, нацеленных на профессию переводчика высокого уровня, ждёт важное изменение в системе языкового образования.
Общество

Павел Малков рассказал о развитии олимпиадного движения в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании регионального правительства 18 мая заявил, что в регионе системно занимаются развитием олимпиадного движения.
Общество

Подшефные юннаты Рязанской НПК успешно выступили на областной конференции в Окском заповеднике

Воспитанники общественной организации «Хозяин Мещеры» школы №47, которую курирует Рязанская нефтеперерабатывающая компания (НПК), успешно выступили на областной научно-практической конференции «Участие в сохранении природного и культурного наследия».
Интересное

Не шашлыком единым: 200 грамм скумбрии нейтрализуют канцерогены, попадающие в печень

Майские праздники позади, но сезон шашлыков только набирает обороты. Врач нутрициолог и специалист по активному долголетию Елена Желянина рассказала, как 200 грамм скумбрии помогут защитить кишечник, разгрузить печень между выездами на барбекю и подготовить желчный пузырь к новым застольям.
Общество

Корпорация развития готовится составить рейтинг инвестиционной эффективности муниципалитетов Рязанской области

Корпорация развития Рязанской области (КРРО) приступит к созданию первого рейтинга эффективности муниципалитетов в привлечении инвестиций.
Общество

Остановка «Сбербанк» в Рязани временно меняет расположение

Администрация Рязани информирует пассажиров о временном переносе остановки «Сбербанк» на улице Новоселов.
Акценты

Выпускник Академии ФСИН рассказал, как офицерская школа закалила характер на всю жизнь

Ежегодно из стен Академии ФСИН России выпускается более 200 молодых лейтенантов. Они осваиваются на местах службы, занимаются исследовательской деятельностью, борются с преступностью, расширяют международные связи и часто занимают высокие руководящие посты.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье