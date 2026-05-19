Татьяна Панфилова рассказала на форуме в Волгограде о патриотической работе городской Думы

В Волгограде прошел масштабный Форум представительных органов муниципальных образований, собравший делегатов из 14 городов России. Участниками мероприятия, приуроченного к объявленному Президентом РФ Году единства народов России, стали представители Астрахани, Липецка, Луганска, Махачкалы, Рязани, Самары, Саратова, Тулы, Хабаровска, Челябинска, Элисты, Якутска и Камчатского края.
Ключевой темой обсуждения стало патриотическое воспитание молодежи и укрепление межнационального взаимодействия. Председатель Волгоградской городской Думы Владлен Колесников подчеркнул, что регион является одним из ведущих центров по сохранению исторической памяти.
Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова выступила перед коллегами с докладом о работе специальной рабочей группы. Она рассказала о деятельности, направленной на реализацию государственной национальной политики в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания, которую городская Дума ведет с 2025 года.
Помимо воспитательных аспектов, делегаты обсудили развитие промышленности, транспортной логистики и благоустройство городских пространств. Глава Волгограда Владимир Марченко презентовал участникам комплексную стратегию развития города-героя до 2034 года, включающую обновление общественного транспорта.
Кульминацией форума стала закладка «Аллеи Единства городов России» на территории Центрального парка Волгограда. Делегаты вместе со студентами высадили каштаны, клены и черемуху, символически скрепив дружбу между регионами.