Общество

РГУ имени С.А. Есенина и университет Китая запускают программу двойного диплома для лингвистов

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Студентов, нацеленных на профессию переводчика высокого уровня, ждёт важное изменение в системе языкового образования. Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина и Чанчуньский университет (КНР) заключили соглашение о запуске совместных бакалаврских программ с выдачей двух дипломов — российского и китайского образца.

Первой специальностью, открытой в рамках партнёрства в текущую приёмную кампанию, станет «Лингвистика» с профилем «Перевод и переводоведение: китайский и английский языки».

Обучение построено по модели 2+2: два года студенты проходят в РГУ имени С.А. Есенина, ещё два — в Китае, полностью погружаясь в языковую и культурную среду. Итогом станут два диплома государственного образца и доступ к карьере в международных корпорациях, дипломатических структурах и трансграничном бизнесе.

Предыдущая статья
В Касимовском округе восстановили пешеходное сообщение с Колубердеево
Следующая статья
Власти прокомментировали гибель черепах и качество воды на Черезовских прудах

Популярные материалы

Новости России

Беспилотники атаковали Подмосковье: трое погибших, разрушены жилые дома в нескольких районах

С 3 часов ночи 17 мая Подмосковье атакуют беспилотники: трое погибших, несколько человек под завалами, повреждены жилые дома в Химках, Мытищах, Истре и Красногорске.
Новости России

Военкор объяснил, как дроны ВСУ обходили ПВО при ударе по Москве

Военкор Дмитрий Стешин разобрал схему атаки дронов ВСУ на Москву: заход с запада, накопление в воздухе и удар по цели через «серые» частоты, невидимые для стандартного РЭБ.
Новости России

Коц разложил ночной налёт БПЛА ВСУ на Москву «по фактам, без эмоций»

Военкор Александр Коц прокомментировал ночной налёт беспилотников ВСУ на Москву и Подмосковье. Анализ атаки он опубликовал в своём канале, подчеркнув, что разбирает ситуацию «по фактам, без эмоций».
Политика

Депутаты придумали ответ на смертельный удар ВСУ по Рязани

После удара украинских беспилотников по Рязани, унёсшего жизни четырёх мирных жителей, депутаты Государственной думы высказались о природе атаки и возможных мерах реагирования. Позиции парламентариев во многом совпали: системный ответ важнее точечных акций возмездия.
Новости России

Исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова рассказала об угрозах и преследованиях

Российская певица Татьяна Куртукова, ставшая известной благодаря хиту «Матушка-земля», после выступлений перед участниками СВО попала в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» и почётный список личных врагов Владимира Зеленского.

Темы

Общество

Павел Малков рассказал о развитии олимпиадного движения в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании регионального правительства 18 мая заявил, что в регионе системно занимаются развитием олимпиадного движения.
Общество

Подшефные юннаты Рязанской НПК успешно выступили на областной конференции в Окском заповеднике

Воспитанники общественной организации «Хозяин Мещеры» школы №47, которую курирует Рязанская нефтеперерабатывающая компания (НПК), успешно выступили на областной научно-практической конференции «Участие в сохранении природного и культурного наследия».
Интересное

Не шашлыком единым: 200 грамм скумбрии нейтрализуют канцерогены, попадающие в печень

Майские праздники позади, но сезон шашлыков только набирает обороты. Врач нутрициолог и специалист по активному долголетию Елена Желянина рассказала, как 200 грамм скумбрии помогут защитить кишечник, разгрузить печень между выездами на барбекю и подготовить желчный пузырь к новым застольям.
Общество

Корпорация развития готовится составить рейтинг инвестиционной эффективности муниципалитетов Рязанской области

Корпорация развития Рязанской области (КРРО) приступит к созданию первого рейтинга эффективности муниципалитетов в привлечении инвестиций.
Общество

Остановка «Сбербанк» в Рязани временно меняет расположение

Администрация Рязани информирует пассажиров о временном переносе остановки «Сбербанк» на улице Новоселов.
Акценты

Выпускник Академии ФСИН рассказал, как офицерская школа закалила характер на всю жизнь

Ежегодно из стен Академии ФСИН России выпускается более 200 молодых лейтенантов. Они осваиваются на местах службы, занимаются исследовательской деятельностью, борются с преступностью, расширяют международные связи и часто занимают высокие руководящие посты.
Все события Рязани и области

В Рязанской области разбился И-16 с двумя Героями СССР за два года до войны

Великая Победа 1945 года неразрывно связана не только с фронтовиками, но и с теми, кто задолго до 41-го создавал военную мощь страны: учеными, инженерами и испытателями.
Все события Рязани и области

В Рязанской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности

В Рязанской области введён жёлтый уровень погодной опасности.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье