РГУ имени С.А. Есенина и университет Китая запускают программу двойного диплома для лингвистов

Студентов, нацеленных на профессию переводчика высокого уровня, ждёт важное изменение в системе языкового образования. Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина и Чанчуньский университет (КНР) заключили соглашение о запуске совместных бакалаврских программ с выдачей двух дипломов — российского и китайского образца.

Первой специальностью, открытой в рамках партнёрства в текущую приёмную кампанию, станет «Лингвистика» с профилем «Перевод и переводоведение: китайский и английский языки».

Обучение построено по модели 2+2: два года студенты проходят в РГУ имени С.А. Есенина, ещё два — в Китае, полностью погружаясь в языковую и культурную среду. Итогом станут два диплома государственного образца и доступ к карьере в международных корпорациях, дипломатических структурах и трансграничном бизнесе.