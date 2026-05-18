Павел Малков рассказал о развитии олимпиадного движения в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании регионального правительства 18 мая заявил, что в регионе системно занимаются развитием олимпиадного движения. Он напомнил о действующей Концепции до 2030 года, в рамках которой все муниципалитеты работают по дорожной карте. Главная цель — повысить эффективность подготовки и добиться высоких результатов учащихся на Всероссийской олимпиаде школьников (ВсОШ).

«Как только начали заниматься системно этим направлением, сразу же появились результаты. Развитие олимпиадного движения должно оставаться в фокусе постоянного внимания, нужно и дальше усиливать работу, где необходимо, олимпиадной подготовкой. Недавно завершился заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников. Наши ребята показали высокие результаты», — отметил Павел Малков.

Министр образования Ольга Прушковская доложила, что мероприятия дорожной карты выполняются в срок. Во всех муниципалитетах работают центры развития олимпиадного движения, внедрена система оценки их эффективности под координацией Центра «Гелиос». В этом году число участников регионального этапа ВсОШ выросло на 17% — до более чем 200 человек, значительно увеличилось и количество победителей и призеров. На заключительном этапе область представляли 26 школьников, завоевано 8 призовых мест. Сегодня пройдет церемония награждения.