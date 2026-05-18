Подшефные юннаты Рязанской НПК успешно выступили на областной конференции в Окском заповеднике

Воспитанники общественной организации «Хозяин Мещеры» школы №47, которую курирует Рязанская нефтеперерабатывающая компания (НПК), успешно выступили на областной научно-практической конференции «Участие в сохранении природного и культурного наследия». Мероприятие прошло на базе Окского биосферного заповедника и собрало юных исследователей из трех школ региона.

На суд экспертной комиссии школьники представили ряд необычных и глубоких работ. Среди них — сравнение методов выращивания кресс-салата (гидропоника, аэропоника и традиционный грунт), анализ содержания витамина С в косметических продуктах, исследование роли водяных мельниц в экосистеме и даже изучение бабочки-бражника (языкана обыкновенного), мигрирующего в среднюю полосу.

Особый интерес жюри вызвала работа юннатов школы №47 по этимологии названия выхухоли, редчайшего полуводного зверька, занесенного в Красную книгу. Именно ради сохранения этого вида в 1935 году и был основан Окский заповедник. Исследование юннатов было отмечено дипломом конференции.

Помимо презентаций, участники получили от экспертов ценные советы по сбору полевых материалов и пополнили свой опыт научной работы. Программа включала и практическую помощь заповеднику: ребята загрузили два прицепа валежника, очистив территорию после зимы, а также традиционно навестили питомцев — краснокнижных зубров и журавлей.

Эколого-просветительская работа с молодежью является одним из приоритетных направлений Рязанской НПК. При поддержке предприятия школьники и студенты регулярно участвуют в исследовательских экспедициях и экологических уроках. Многолетнее сотрудничество завода с Окским биосферным заповедником помогает сохранять уникальную флору и фауну региона.