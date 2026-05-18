Image by yastremskaolga on Magnific
Интересное

Не шашлыком единым: 200 грамм скумбрии нейтрализуют канцерогены, попадающие в печень

Олеся Чугунова
Майские праздники позади, но сезон шашлыков только набирает обороты. Врач нутрициолог и специалист по активному долголетию Елена Желянина рассказала, как 200 грамм скумбрии помогут защитить кишечник, разгрузить печень между выездами на барбекю и подготовить желчный пузырь к новым застольям. По словам эксперта, данная рыба помогает вывести канцерогены и восстановить организм после большого количества мяса. Секрет кроется в уникальном сочетании микроэлементов и аминокислот, работающих сразу в трех направлениях.

Селен снижает окислительный стресс, который разрушает стенки кишечника. Таурин поддерживает работу печени для ускоренной нейтрализации канцерогенов из обжаренной корочки. Легкоплавкий жир рыбы вызывает мягкий отток застоявшейся желчи, подготавливая желчный пузырь к новым нагрузкам.

«Выключает ржавчину» внутри кишечника

Красное мясо на углях оставляет в организме избыток свободного железа, которое запускает повреждение стенок кишечника – процесс, по механизму напоминающий образование ржавчины. В 200 г скумбрии содержится необходимая доза селена (порядка 103 мкг) – микроэлемента, который нейтрализует этот процесс, снижая избыток железа и превращая опасные жиры в безвредные вещества.

«Селен из скумбрии работает как природный антикор – останавливает окислительное повреждение клеток, их “ржавление”. Именно поэтому я всегда рекомендую есть скумбрию после любых крупных застолий, особенно если на столе было жареное мясо», – советует Желянина.

Запускает переработку канцерогенов

Темная поджаристая корочка – источник вредных химических соединений, заставляющих нашу печень работать на пределе. Скумбрия содержит уникальный набор аминокислот, включая таурин, которые поддерживают печень, ускоряя нейтрализацию опасных веществ.

«Всеми любимая корочка содержит канцерогены, с которыми печени справиться крайне сложно. Таурин из скумбрии помогает быстрее их убирать, снижая нагрузку. 200 граммов рыбы – почти идеальная пропорция, потребляя которую организм быстрее восстанавливается», – подчеркивает врач-нутрициолог.

Промывает желчный пузырь без спазмов

Любимое мясо для шашлыков, которое часто выбирают россияне, сильно увеличивает нагрузку на ЖКТ. Свиной и бараний жир заставляют желчь сгущаться, вызывая тяжесть (знакомые покалывания «в правом боку»). А вот рыбий жир работает иначе: он «тает» медленно и выводит застоявшуюся желчь нежно.

Происходит физиологический отток желчи, как будто тренировка. Благодаря ней уже к следующим выходным организм быстрее восстановится после тяжелой еды, что поможет пищеварению протекать легко, избавит от дискомфорта и уберет знакомый многим вкус горечи во рту.

«Жир у скумбрии тает мягко, заставляя желчный пузырь аккуратно и без спазмов вытолкнуть загустевшую желчь, благодаря чему нагрузка на организм после веселых выходных снижается. Идеально, если между мясными застольями в рационе появляются рыба, зелень, овощи, достаточное количество воды и более легкие приемы пищи. Организм любит не крайности, а баланс», – разъясняет Елена Желянина.

По заключению специалиста, 200 граммов скумбрии – порция, позволяющая одновременно запустить антиоксидантную защиту кишечника, ускорить детоксикацию печени от канцерогенов и мягко восстановить отток желчи. «Рыбный день» между шашлычными выходными – это способ дать организму передышку, снизить накопленную нагрузку и подготовить ЖКТ к новым застольям без чувства тяжести и дискомфорта.

Поэтому планируя следующие выходные на природе, стоит заранее выделить в холодильнике место для необходимой нашему здоровью скумбрии – организм точно скажет «спасибо».

