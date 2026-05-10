Губернатор Павел Малков: Мы всегда будем помнить подвиг защитников Родины

9 мая губернатор Рязанской области Павел Малков вместе с жителями и гостями региона отметил 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. День начался с торжественной церемонии у Монумента Победы. Глава региона возложил цветы и Гирлянду воинской славы к Вечному огню. Память павших почтили минутой молчания и троекратным ружейным салютом.

После официальной части губернатор посетил народные гуляния «Парк Победы» в Соборном парке Рязанского кремля. Павел Малков осмотрел тематические интерактивные площадки, в том числе стенд с моделями дронов и симулятором пилота БПЛА, а также пообщался с молодежью, добровольцами и волонтерами.

Особенностью праздника стало вручение впервые в регионе памятных знаков отличия «Мой папа – Герой» детям участников специальной военной операции. Обращаясь к собравшимся в Кремлевском сквере, губернатор подчеркнул важность сохранения памяти о защитниках Отечества. Глава региона отметил, что сегодняшние бойцы с честью продолжают традиции поколения победителей. Знаком отличия награждают детей участников СВО, и губернатор объяснил значение этого проекта:

«Проект «Мой папа – Герой» объединил семьи, в которых отцы участвуют в специальной военной операции. Сегодня ветераны СВО ведут активно работу с молодежью, занимаются патриотическим воспитанием, участвуют в значимых социальных проектах, гуманитарных миссиях. И сами учатся, чтобы в гражданской жизни быть максимально полезными нашему региону и всей нашей стране. Здесь помогают программы «ГЕРОИ62», «Лекторы особого назначения», – сказал Павел Малков. – Есть и те бойцы, кто выполнил воинский долг ценой своей жизни. Мы всегда будем помнить про каждого и все вместе сохранять память о погибших героях. Знаки, которые мы вручаем, – символ мужества ваших отцов и гордости за их подвиги».

Кульминацией дня стала встреча губернатора с курсантами и офицерами РВВДКУ, вернувшимися с Парада Победы на Красной площади в Москве. Павел Малков поздравил более 400 участников парада, многие из которых имеют боевые награды. Он вручил военнослужащим государственные и региональные награды, а также памятные знаки губернатора.