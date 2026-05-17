Массовое отключение электроэнергии ждёт рязанцев 18 мая

В понедельник, 18 мая, в нескольких населённых пунктах Рязанской области пройдут плановые отключения электроэнергии. Работы будут вестись в разное время.
С 09:00 до 17:00
- с. Дубровичи: отключение коснётся всей территории, обслуживаемой МКУ «Дубровическое».
Под отключение попадают социальные объекты: школа, детский сад и скважина.
- д. Демкино: отключение всей территории, обслуживаемой МКУ «Высоковское».
Социально значимых объектов и объектов ЖКХ в данной зоне нет.
С 10:00 до 17:00
- с. Дядьково (частично): отключение затронет территорию МКУ «Дядьковское» по следующим адресам: ул. Садовая, Ленпосёлок, Грачи, дома №1–51.
В этой зоне под отключение попадают ясли.