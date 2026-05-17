Image by teksomolika on Freepik
Общество

Массовое отключение электроэнергии ждёт рязанцев 18 мая

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В понедельник, 18 мая, в нескольких населённых пунктах Рязанской области пройдут плановые отключения электроэнергии. Работы будут вестись в разное время.

С 09:00 до 17:00

  • с. Дубровичи: отключение коснётся всей территории, обслуживаемой МКУ «Дубровическое».
    Под отключение попадают социальные объекты: школа, детский сад и скважина.
  • д. Демкино: отключение всей территории, обслуживаемой МКУ «Высоковское».
    Социально значимых объектов и объектов ЖКХ в данной зоне нет.

С 10:00 до 17:00

  • с. Дядьково (частично): отключение затронет территорию МКУ «Дядьковское» по следующим адресам: ул. Садовая, Ленпосёлок, Грачи, дома №1–51.
    В этой зоне под отключение попадают ясли.
Предыдущая статья
Кнутов об атаке на Москву: ВСУ применили тактику времён ВОВ
Следующая статья
В Старожилово идёт масштабный ремонт улицы Толстого

Популярные материалы

Новости России

Беспилотники атаковали Подмосковье: трое погибших, разрушены жилые дома в нескольких районах

С 3 часов ночи 17 мая Подмосковье атакуют беспилотники: трое погибших, несколько человек под завалами, повреждены жилые дома в Химках, Мытищах, Истре и Красногорске.
Политика

Депутаты придумали ответ на смертельный удар ВСУ по Рязани

После удара украинских беспилотников по Рязани, унёсшего жизни четырёх мирных жителей, депутаты Государственной думы высказались о природе атаки и возможных мерах реагирования. Позиции парламентариев во многом совпали: системный ответ важнее точечных акций возмездия.
Новости России

Коц разложил ночной налёт БПЛА ВСУ на Москву «по фактам, без эмоций»

Военкор Александр Коц прокомментировал ночной налёт беспилотников ВСУ на Москву и Подмосковье. Анализ атаки он опубликовал в своём канале, подчеркнув, что разбирает ситуацию «по фактам, без эмоций».
Погода

В Рязанскую область идёт азиатская жара, температура поднимется до +32°С

Тёплый воздух, пришедший с Аравийского полуострова, принесёт в регион сухую и жаркую погоду. Днём температура воздуха будет достигать +27…+32 °С.
Власть и политика

После атаки Рязани депутат Госдумы предложил нанести удары за пределами Украины

Парламентарий настаивает на уничтожении логистических цепочек поставок БПЛА для украинской армии.

Темы

Происшествия

В Рязанской области автомобиль врезался в дорожный знак и вылетел в кювет

В Рязанской области, в районе посёлка Трубниково, произошло ДТП. Фото с места происшествия 7инфо прислали подписчики.
Транспорт и дороги

В Старожилово идёт масштабный ремонт улицы Толстого

Протяжённость ремонтируемого участка составляет 2 километра. Улица имеет важное социальное значение, так как ведёт к ключевым объектам: ЗАГСу, Петропавловской церкви, дому культуры, пенсионному фонду, парку и городскому пляжу.
Транспорт и дороги

В Рязани начали подготовку к ремонту дороги у Соснового бора

В Рязани продолжается плановая уборка: специалисты удаляют грунтовые наносы, моют дороги и тротуары, а также активно занимаются озеленением.
Происшествия

Рязанцам назвали популярные мошеннические схемы перед выпускным

В преддверии последних звонков и выпускных УМВД России по Рязанской области предупреждает о всплеске мошеннических схем, нацеленных на школьников, их родителей и учителей.
Новости России

В Подмосковье при атаке беспилотника ВСУ погиб гражданин Индии

В ночь на 17 мая Московская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны, силы ПВО уничтожили 120 дронов, однако обломки всё же нанесли ущерб на земле.
Интересное

Гороскоп на неделю с 18 по 24 мая: кому звезды сулят удачу, а кому — осторожность

Неделя с 18 по 24 мая требует спокойной уверенности и такта. Финансы любят анализ, а отношения — тишину и внимание. Доверяйте интуиции, но проверяйте факты.
Происшествия

В Рязани женщина обманула 50 человек на 8 млн рублей, обещая дешёвые айфоны

В Рязани раскрыта крупная афера: 35-летняя местная жительница Юлия обманула свыше 50 человек на общую сумму не менее 8 миллионов рублей. Женщина предлагала своим знакомым и друзьям приобрести айфоны и макбуки «по себестоимости»
Общество

Рязанец вернулся домой из украинского плена

В Рязани произошло важное и долгожданное событие — домой вернулся военнослужащий, который долгое время находился в украинском плену.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье