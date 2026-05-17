В Старожилово идёт масштабный ремонт улицы Толстого

В посёлке Старожилово идёт капитальный ремонт улицы Толстого — одной из главных и самых оживлённых в населённом пункте. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги». Об этом сообщает минтранс Рязанской области.

Протяжённость ремонтируемого участка составляет 2 километра. Улица имеет важное социальное значение, так как ведёт к ключевым объектам: ЗАГСу, Петропавловской церкви, дому культуры, пенсионному фонду, парку и городскому пляжу.

В рамках ремонта специалисты полностью заменят асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины, обустроят современные тротуары и обновят систему уличного освещения. На данный момент уже выполнены подготовительные работы: восстановлены кромки основания, проведено фрезерование старого покрытия и установлены новые опоры освещения. Сейчас рабочие занимаются укреплением основания методом холодной регенерации.

Завершить все работы и сдать объект в эксплуатацию планируют к концу августа 2026 года.