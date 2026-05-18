В Рязани зафиксировали нарушения мигрантов и незаконную торговлю алкоголем

За прошедшие пятницу и выходные дни сотрудники полиции провели в Рязани и области комплексные оперативно-профилактические мероприятия по поддержанию общественного порядка, контролю за соблюдением режима пребывания иностранных граждан, выявлению и пресечение правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Всего в регионе стражи правопорядка выявили и пресекли 44 нарушения миграционного законодательства.

В отношении иностранных граждан составлено 35 административных протоколов: 18 — в связи с нарушением правил въезда и пребывания на территории Российской Федерации, 15 — в связи с незаконным осуществлением трудовой деятельности, 2 – за иные нарушения. В отношении работодателей составлено 9 административных материалов за незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности.

В ходе рейда в Рязани в кафе на улице Кирпичного завода и в кафе на улице Островского сотрудники полиции выявили нарушения при реализации алкогольной продукции. Суммарно изъято 26 литров спиртного. По данным фактам проводятся проверки.

Полицейские задержали 4 человек, находившихся в федеральном розыске за совершение различных преступлений.