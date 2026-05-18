Транспорт и дороги

Идущие через Рязань поезда задерживаются из-за остановки движения на Крымском мосту

Алексей Самохин
18 мая движение по Крымскому мосту приостановлено. Проблемы есть у поездов «Таврия», в том числе идущих через Рязань. По данным «Гранд Сервис Экспресс», по состоянию на 10:00 МСК в пути с опозданием следуют более полутора десятков составов в обоих направлениях.

Поезда в Крым

Сильнее всего пострадали рейсы, вышедшие 16 мая. Поезда №077 Санкт-Петербург — Симферополь и №007 Санкт-Петербург — Севастополь опаздывают на 8,5 часов каждый. Состав №092 Москва — Севастополь того же дня отправления задерживается на 6 часов, а №173 Москва — Евпатория — на 5 часов.

Рейсы 17 мая тоже встали в очередь. Поезд №316 Адлер — Симферополь опаздывает на 7,5 часов, №025 Минеральные Воды — Симферополь — на 6,5 часов. Составы №028 Москва — Симферополь и №179 Санкт-Петербург — Евпатория задерживаются на 4 часа.

Поезда из Крыма

Поезд №028 Симферополь — Москва, вышедший 17 мая, опаздывает на 10 часов. Следом — составы №180 Евпатория — Санкт-Петербург и №008 Севастополь — Санкт-Петербург с задержкой 8,5 часов каждый.

Поезд №068 Симферополь — Москва опаздывает на 7,5 часов, №026 Симферополь — Минеральные Воды — на 7 часов, №078 Симферополь — Санкт-Петербург — на 6 часов. Рейсы №092 Севастополь — Москва и №174 Евпатория — Москва задерживаются на 5 и 4,5 часа соответственно.

Составы, вышедшие 18 мая, пока отстают меньше: №098 Симферополь — Москва опаздывает на 2,5 часа, №184 Севастополь — Мурманск — на 1 час.

Что делать пассажирам

Если задержка превышает 4 часа, перевозчик обязан обеспечить пассажиров едой и водой. Это уже происходит, говорится в сообщении «Гранд Сервис Экспресс». По всем вопросам прямо в вагоне следует обращаться к начальнику поезда или проводникам.

Актуальное время прибытия начальники поездов сообщают по мере поступления информации. Ситуация меняется, поэтому точные данные стоит уточнять на горячей линии «Гранд Сервис Экспресс»: 8 800 775 54 53 (звонок бесплатный).

