Судья. Изображение сгенерировано нейросетью
Происшествия

Житель Шацкого района осуждён на 3,5 года за хранение наркотиков и оружия

Анастасия Мериакри
Шацкий районный суд Рязанской области вынес приговор 51-летнему местному жителю, признанному виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, взрывчатых веществ и огнестрельного оружия. Мужчине назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 20 тысяч рублей.

Суд установил, что в ноябре 2025 года мужчина обнаружил на участке открытой местности дикорастущее наркотическое растение. Он сорвал его части и стал хранить их для личного употребления. Осенью того же года в деревне Львовка, на чердаке дома, в котором он проживал ранее, мужчина нашёл банку с бездымным порохом, части огнестрельного оружия и боеприпасы к нему. Все обнаруженные предметы он присвоил и незаконно хранил по месту своего фактического проживания.

Противоправная деятельность мужчины была пресечена в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции. Из незаконного оборота изъято более 135 граммов наркотических средств, части нарезного огнестрельного оружия и 13 патронов.

Суд, учитывая позицию прокурора, характер и степень общественной опасности содеянного, а также личность подсудимого, пришёл к выводу о невозможности назначения наказания, не связанного с реальным лишением свободы. Приговор может быть обжалован в вышестоящей инстанции в течение 10 суток с момента его провозглашения.

