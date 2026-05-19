Блогеры Лерчек и Артём Чекалин продали недостроенный особняк почти за миллиард рублей

Блогеры Лерчек (Валерия Чекалина) и Артём Чекалин избавились от своего недостроенного особняка в элитном посёлке «Агаларов Эстейт». По информации канала SHOT, сделка стала возможной только после того, как Валерия погасила долг в 175 миллионов рублей перед Федеральной налоговой службой. До этого момента любые операции с недвижимостью были заблокированы.

Новым владельцем роскошной виллы стал 41-летний московский адвокат Владимир, управляющий партнёр адвокатского бюро и совладелец юридической компании. До недавнего времени из недвижимости у него была только небольшая квартира на севере Москвы, однако два года назад он её продал.

Теперь в собственности юриста — вилла площадью 2200 квадратных метров на участке 56 соток. Дом выполнен по индивидуальному проекту известного дизайнера (имя не раскрывается). В особняке предусмотрены: бассейн, кинотеатр, кальянная и массажная комнаты, две кухни, гостиная площадью 300 квадратных метров, отдельная квартира для персонала.

Изначально за участок просили 810 миллионов рублей, однако незадолго до сделки цена выросла на 60 миллионов и составила 870 миллионов рублей.

В беседе с SHOT юрист отметил, что процедура носит скорее формальный характер и переоформление необходимо для того, чтобы защитить объект от банкротства и прочих проблем.