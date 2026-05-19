РязГМУ зарегистрировал собственный товарный знак для симуляционного оборудования

Рязанский государственный медицинский университет официально зарегистрировал товарный знак «RSiMU». Этот бренд будет отличать собственные разработки университета в области симуляционного оборудования, используемого для обучения и научных исследований.

Свидетельство о регистрации предоставляет вузу исключительное право на использование уникального логотипа для идентификации продукции, выпускаемой в его научно-образовательных и производственных подразделениях. Теперь университет сможет маркировать широкий спектр оборудования под единым узнаваемым брендом.

По словам представителей РязГМУ, получение собственного товарного знака — это важный этап в развитии имиджевой политики и защите интеллектуальной собственности. Ожидается, что фирменная символика повысит узнаваемость разработок университета как на российском, так и на международном рынках симуляционного и учебного оборудования, будет способствовать расширению сотрудничества с образовательными и медицинскими учреждениями.