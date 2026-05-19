В ночь на 19 мая сбиты 315 беспилотников ВСУ, в том числе над Рязанской областью

В ночь на 19 мая в Рязанской области дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщило Министерство обороны России.

В сводке ведомства отмечается, что всего за ночь над регионами России было сбито 315 украинских БПЛА самолётного типа. Аппараты были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, а также в Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым и над акваторией Азовского моря. Рязанская область вошла в число регионов, где была отражена атака.

Напомним, угроза атаки БПЛА была объявлена в Рязанской области 18 мая в 23:27. На момент публикации материала беспилотная опасность сохраняется, жителям рекомендовано соблюдать меры предосторожности и следить за официальными сообщениями.