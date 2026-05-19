Фото: прокуратура Республики Бурятия
Новости России

Пять человек погибли при опрокидывании катера на Байкале

Анастасия Мериакри
Сегодня, 19 мая 2026 года, в Прибайкальском районе Республики Бурятия произошло чрезвычайное происшествие на воде: в районе местности Черепаха, примерно в 30 метрах от берега, перевернулся катер «Хивус» (аэролодка «Север-750»), на борту которого находились 18 человек. Подробности сообщили в региональном МЧС.

По оперативным данным, в результате инцидента спасены 13 человек, в том числе один ребёнок. Одна женщина получила рваную рану ноги и была госпитализирована в медицинское учреждение. К сожалению, пять человек погибли.

Как сообщили оперативные службы, опрокидывание лодки могло произойти из-за превышения допустимого количества пассажиров на борту. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Районная прокуратура уже начала проверку по факту случившегося. В надзорном ведомстве отметили, что осуществляется контроль за установлением причин и обстоятельств происшествия. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования.

На месте происшествия работают экстренные службы, проводятся поисково-спасательные работы. Выясняются личности всех находившихся на борту, обстоятельства посадки на судно и причины, приведшие к трагедии.

