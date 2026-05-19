Фото: телеграм-канал "Рязанская полиция"
Происшествия

В Рязани женщина фиктивно прописала в своей квартире 13 иностранцев

Анастасия Мериакри
Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Советскому району города Рязани в ходе проведения совместных с сотрудниками отдела по вопросам миграции проверочных мероприятий выявили многочисленные факты нарушения миграционного законодательства. Подозреваемой стала 49-летняя неработающая местная жительница.

Полицейские установили, что с февраля 2026 года по недавнее время женщина подавала в МФЦ на улице Почтовой документы о прибытии иностранных граждан. В качестве места проживания она указывала адрес своей квартиры в доме на улице Островского, однако фактически жилище мигрантам не предоставляла.

Всего злоумышленница за денежное вознаграждение фиктивно зарегистрировала 13 граждан стран Средней Азии и Закавказья — 11 мужчин и 2 женщин в возрасте от 27 до 60 лет, тем самым способствуя их незаконной легализации на территории Российской Федерации.

В настоящее время дознавателем ОМВД России по Советскому району города Рязани возбуждены уголовные дела по статье 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Кроме того, иностранцы, фиктивно прописанные в жилище, привлечены к административной ответственности по статье 18.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

