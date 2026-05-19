Звёзды против «Импровизаторов»: Сергей Лазарев, Егор Крид и Азамат Мусагалиев в комедийном баттле

В субботу, 23 мая, на телеканале НТВ и в VK Видео состоится премьера комедийного проекта «Импровизаторы» (16+), в котором звёздные комики Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко вместе с приглашёнными артистами создадут настоящее шоу без единой заготовки. Производством проекта занималась компания Norm Production.

В каждом выпуске к импровизаторам будет приходить звёздный гость, который приготовит для них неожиданные задания. Так, Сергей Лазарев первым бросит импровизаторам комедийный вызов. После в гости придут Азамат Мусагалиев, Лера Кудрявцева, Егор Крид, Олеся Иванченко, Иван Абрамов, Люся Чеботина, Стас Костюшкин, Анатолий Цой, Тимур Родригез, Анна Семенович и Александр Ревва.

Антон Шастун: «Легче всего нам импровизировать с гостями, которые готовы повеселиться и просто получить удовольствие. Если такой настрой есть, то всё пройдёт просто замечательно. К тому же каждый из нас внутренне чувствует человека и понимает, над чем он точно будет смеяться. И мне кажется важным найти время на небольшую беседу с гостем, чтобы настроиться, узнать, как настроение, как дела. В новом сезоне у нас все герои замечательные, поэтому выпуски получились классные. Единственной сложностью остаются только те игры, которые требуют какого-то реквизита, но больше никаких трудностей у нас не возникает с точки зрения реализации».

По мнению Арсения Попова, хорошая импровизация начинается с умения вовремя услышать и понять, какой человек перед тобой. «Есть гости, которые сразу готовы играть и не боятся выглядеть смешно – с ними проще всего, а есть те, кому сначала нужно дать ощущение безопасности, чтобы они раскрылись. И это тоже интересная задача. А вот секрет импровизации в том, что нельзя панически бояться ошибки. Как только начинаешь внутри себя редактировать каждую мысль – ты проиграл. Импровизация любит смелость и доверие: к коллегам, к ситуации, к себе. И ещё очень важно не пытаться быть смешным любой ценой. Иногда самая честная реакция работает лучше самой умной шутки», – добавил актёр.

«Могу сказать, что раньше во время импровизации я чувствовал азарт, было интересно проверить, работает ли это. А сейчас больше ответственности, несмотря на которую важно ещё и не потерять ощущение игры. Мы действительно стали спокойнее, точнее. Поняли, что не нужно форсить абсолютно всё. Важно слушать, принимать идеи и не пытаться быть смешным любой ценой», – рассказал Дмитрий Позов.

Сергей Матвиенко также отметил, что со временем появилось внутреннее спокойствие, стало понятно, что неудача – это тоже часть шоу, а иногда и лучшая его часть. Несмотря на жанр импровизации, по словам артиста, подготовка всё же есть: «Первое – сделать вид, что ты спокоен. А второе – понять, что ты не спокоен, выйти и надеяться на лучшее. Ещё иногда мы просто стоим и перекидываемся глупыми фразами перед выходом на сцену – этого уже достаточно, чтобы мозг переключился на режим «несерьёзно»».

