Информационный деловой центр Рязанской области начал работу на Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине

В Харбине продолжает работу Десятое Российско-Китайское ЭКСПО — одна из крупнейших международных площадок, посвящённых промышленной кооперации, технологиям, логистике и развитию внешнеэкономических связей между Россией и Китаем. В рамках бизнес-миссии Рязанской области в Китай, проходящей под руководством заместителя Председателя Правительства региона Юлии Шваковой, 14 мая в Харбине совместно с Российско-Китайской гильдией коммерции был открыт Информационный деловой центр Рязанской области.

18 мая руководитель Информационного делового центра Павел Кипарисов выступил модератором стратегической сессии «Сотрудничество для инновационного развития. Промышленность, Наука, Технологии», состоявшейся в рамках юбилейного ЭКСПО. Организаторами мероприятия выступили Российско-Китайская Палата по содействию торговле машинно-технической и инновационной продукцией и Китайская торговая палата по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции. В работе сессии приняли участие представители профильных ведомств, отраслевых ассоциаций и крупнейших корпораций России и Китая, включая Sinopec Engineering Group, Genertec Meheco, Торгово-промышленную палату РФ, Московскую ТПП, а также региональные органы власти.

В ходе дискуссии обсуждались вопросы перехода к совместным технологическим цепочкам и научно-исследовательским центрам, развитие промышленной кооперации, логистики, трансфера технологий и расчётов в национальных валютах. Отдельное внимание было уделено перспективам российско-китайского взаимодействия в рамках новой пятилетки КНР и расширению участия регионов в международных технологических проектах.

Участие руководителя ИДЦ Рязанской области в качестве модератора стратегической сессии такого уровня подтверждает высокий статус региона в российско-китайской повестке и открывает новые возможности для рязанских предприятий в сфере промышленной кооперации и технологий.

Как отметила Юлия Швакова, создание Информационного делового центра в Китае является частью системной работы Правительства Рязанской области по развитию двусторонних отношений, укреплению внешнеэкономического сотрудничества и продвижению регионального бизнеса на одном из ключевых международных рынков. Деятельность центра направлена на обеспечение информационной поддержки рязанским предприятиям, выходящим на китайский рынок, содействие в поиске партнёров, организации переговоров и реализации совместных проектов в сфере промышленности, технологий и инноваций.