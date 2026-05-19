Участники из Рязанской области разработают проекты на юбилейном форуме «Территория Ритма – десятилетие лидерства» в «Сенеже»

Представителей Рязанской области приглашают принять участие в десятом Международном инклюзивном форуме лидеров социальных изменений «Территория Ритма – десятилетие лидерства», который пройдет в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» с 14 по 17 августа. Мероприятие направлено на поддержку социальных инициатив, развитие инклюзивной среды и подготовку лидеров, способных запускать и масштабировать общественно значимые проекты в регионах России и дружественных странах. Регистрация на форум открыта на официальном сайте: территорияритма.рф до 1 июля.
Участники форума будут работать над проектами по пяти ключевым направлениям: развитие НКО и социального предпринимательства, реинтеграция участников СВО, инклюзивное образование, социальная дипломатия и побратимство, а также трудоустройство и вовлечение в экономику молодых людей с инвалидностью.
На предыдущих форумах «Территория Ритма» Рязанскую область представлял психолог, руководитель нескольких некоммерческих организаций Виталий Суслов из Рязани. В 2022 году глава центра медико-педагогической диагностики и реабилитации «Шаг за шагом» принял участие в «Территории Ритма» впервые. И его команда показала результат – благотворительный фотопроект «Искусство маленьких шагов» стал одним из победителей форума, получив грант на реализацию в размере 100 тысяч рублей.
За десять лет проект сформировал широкое сообщество лидеров социальных изменений. По итогам работы форума создано свыше 80 социальных бизнесов, реализовано более 90 общественно значимых инициатив, а также привлечено более 60 грантов на развитие проектов.
В 2026 году дополнением к образовательной и проектной программе станут «мастерские Ритма». Участники смогут получить экспертные консультации, обменяться лучшими практиками и пообщаться с представителями власти и бизнеса. Во время форума будет обеспечена полностью доступная среда.
Организаторами форума выступают Правительство Нижегородской области, Президентская платформа «Россия – страна возможностей», Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области, АНО «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области» и Нижегородская региональная общественная организация инвалидов «Ковчег». Форум проходит при поддержке Агентства стратегических инициатив и Фонда президентских грантов.