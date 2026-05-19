Участники из Рязанской области разработают проекты на юбилейном форуме «Территория Ритма – десятилетие лидерства» в «Сенеже»

Представителей Рязанской области приглашают принять участие в десятом Международном инклюзивном форуме лидеров социальных изменений «Территория Ритма – десятилетие лидерства», который пройдет в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» с 14 по 17 августа. Мероприятие направлено на поддержку социальных инициатив, развитие инклюзивной среды и подготовку лидеров, способных запускать и масштабировать общественно значимые проекты в регионах России и дружественных странах. Регистрация на форум открыта на официальном сайте: территорияритма.рф до 1 июля.

Форум объединит авторов социальных инициатив, представителей некоммерческого сектора, бизнеса, экспертного сообщества и активную молодежь, которые занимаются развитием инклюзивной среды и созданием решений с измеримым общественным эффектом. На сегодняшний день на участие уже подано около 200 заявок более чем из 40 регионов России.«Форум «Территория Ритма» соберет в Мастерской управления «Сенеж» людей, которые создают проекты в сфере инклюзивного образования, трудоустройства людей с инвалидностью, реабилитации и социальной адаптации, поддержки семей, развития доступного туризма, социальных сервисов, а также инициатив, направленных на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Уверен, что совместная работа с экспертами и партнерами поможет участникам доработать свои идеи и превратить их в масштабные решения, востребованные в регионах и на федеральном уровне», – отметил первый проректор Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Сергей Бочаров.

Участники форума будут работать над проектами по пяти ключевым направлениям: развитие НКО и социального предпринимательства, реинтеграция участников СВО, инклюзивное образование, социальная дипломатия и побратимство, а также трудоустройство и вовлечение в экономику молодых людей с инвалидностью.

«Команды будут работать над проблематикой в рамках трека и разрабатывать решение для подготовки федеральных и межрегиональных инициатив. Также в каждом направлении будет амбассадор, которому команды представят свои решения, и эксперт, который будет курировать и направлять команды в процессе разработки проектов», – рассказал руководитель и автор форума Роман Пономаренко.

На предыдущих форумах «Территория Ритма» Рязанскую область представлял психолог, руководитель нескольких некоммерческих организаций Виталий Суслов из Рязани. В 2022 году глава центра медико-педагогической диагностики и реабилитации «Шаг за шагом» принял участие в «Территории Ритма» впервые. И его команда показала результат – благотворительный фотопроект «Искусство маленьких шагов» стал одним из победителей форума, получив грант на реализацию в размере 100 тысяч рублей.

За десять лет проект сформировал широкое сообщество лидеров социальных изменений. По итогам работы форума создано свыше 80 социальных бизнесов, реализовано более 90 общественно значимых инициатив, а также привлечено более 60 грантов на развитие проектов.

В 2026 году дополнением к образовательной и проектной программе станут «мастерские Ритма». Участники смогут получить экспертные консультации, обменяться лучшими практиками и пообщаться с представителями власти и бизнеса. Во время форума будет обеспечена полностью доступная среда.

Организаторами форума выступают Правительство Нижегородской области, Президентская платформа «Россия – страна возможностей», Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области, АНО «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области» и Нижегородская региональная общественная организация инвалидов «Ковчег». Форум проходит при поддержке Агентства стратегических инициатив и Фонда президентских грантов.