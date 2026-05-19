Общество

Участники из Рязанской области разработают проекты на юбилейном форуме «Территория Ритма – десятилетие лидерства» в «Сенеже»

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Представителей Рязанской области приглашают принять участие в десятом Международном инклюзивном форуме лидеров социальных изменений «Территория Ритма – десятилетие лидерства», который пройдет в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» с 14 по 17 августа. Мероприятие направлено на поддержку социальных инициатив, развитие инклюзивной среды и подготовку лидеров, способных запускать и масштабировать общественно значимые проекты в регионах России и дружественных странах. Регистрация на форум открыта на официальном сайте: территорияритма.рф до 1 июля.

Форум объединит авторов социальных инициатив, представителей некоммерческого сектора, бизнеса, экспертного сообщества и активную молодежь, которые занимаются развитием инклюзивной среды и созданием решений с измеримым общественным эффектом. На сегодняшний день на участие уже подано около 200 заявок более чем из 40 регионов России.«Форум «Территория Ритма» соберет в Мастерской управления «Сенеж» людей, которые создают проекты в сфере инклюзивного образования, трудоустройства людей с инвалидностью, реабилитации и социальной адаптации, поддержки семей, развития доступного туризма, социальных сервисов, а также инициатив, направленных на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Уверен, что совместная работа с экспертами и партнерами поможет участникам доработать свои идеи и превратить их в масштабные решения, востребованные в регионах и на федеральном уровне», – отметил первый проректор Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Сергей Бочаров.

Участники форума будут работать над проектами по пяти ключевым направлениям: развитие НКО и социального предпринимательства, реинтеграция участников СВО, инклюзивное образование, социальная дипломатия и побратимство, а также трудоустройство и вовлечение в экономику молодых людей с инвалидностью.

«Команды будут работать над проблематикой в рамках трека и разрабатывать решение для подготовки федеральных и межрегиональных инициатив. Также в каждом направлении будет амбассадор, которому команды представят свои решения, и эксперт, который будет курировать и направлять команды в процессе разработки проектов», – рассказал руководитель и автор форума Роман Пономаренко.

На предыдущих форумах «Территория Ритма» Рязанскую область представлял психолог, руководитель нескольких некоммерческих организаций Виталий Суслов из Рязани. В 2022 году глава центра медико-педагогической диагностики и реабилитации «Шаг за шагом» принял участие в «Территории Ритма» впервые. И его команда показала результат – благотворительный фотопроект «Искусство маленьких шагов» стал одним из победителей форума, получив грант на реализацию в размере 100 тысяч рублей.

За десять лет проект сформировал широкое сообщество лидеров социальных изменений. По итогам работы форума создано свыше 80 социальных бизнесов, реализовано более 90 общественно значимых инициатив, а также привлечено более 60 грантов на развитие проектов.

В 2026 году дополнением к образовательной и проектной программе станут «мастерские Ритма». Участники смогут получить экспертные консультации, обменяться лучшими практиками и пообщаться с представителями власти и бизнеса. Во время форума будет обеспечена полностью доступная среда.

Организаторами форума выступают Правительство Нижегородской области, Президентская платформа «Россия – страна возможностей», Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области, АНО «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области» и Нижегородская региональная общественная организация инвалидов «Ковчег». Форум проходит при поддержке Агентства стратегических инициатив и Фонда президентских грантов.

Предыдущая статья
В Рязани врачи выявили у пациентки редкое заболевание, вызывающее головные боли и гнойные выделения
Следующая статья
Информационный деловой центр Рязанской области начал работу на Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине

Популярные материалы

Новости России

Военкор объяснил, как дроны ВСУ обходили ПВО при ударе по Москве

Военкор Дмитрий Стешин разобрал схему атаки дронов ВСУ на Москву: заход с запада, накопление в воздухе и удар по цели через «серые» частоты, невидимые для стандартного РЭБ.
Новости России

Беспилотники атаковали Подмосковье: трое погибших, разрушены жилые дома в нескольких районах

С 3 часов ночи 17 мая Подмосковье атакуют беспилотники: трое погибших, несколько человек под завалами, повреждены жилые дома в Химках, Мытищах, Истре и Красногорске.
Политика

«Искандеры» и «Герани» атаковали Украину сегодня ночью

Ночью 18 мая ВС РФ нанесли массированный удар по нескольким городам Украины. В Одессе горит порт, в Днепре взорвался склад фейерверков. Под атакой оказались также Винница, Хмельницкая и Ровненская области.
Новости России

Исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова рассказала об угрозах и преследованиях

Российская певица Татьяна Куртукова, ставшая известной благодаря хиту «Матушка-земля», после выступлений перед участниками СВО попала в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» и почётный список личных врагов Владимира Зеленского.
Новости России

Коц рассказал о роли Маска в атаке на Москву: воюет против России уже давно

ВСУ при массированном налете дронов на столицу и Подмосковье...

Темы

Все события Рязани и области

Татьяна Панфилова рассказала на форуме в Волгограде о патриотической работе городской Думы

В Волгограде прошел масштабный Форум представительных органов муниципальных образований, собравший делегатов из 14 городов России.
Общество

РГУ имени С.А. Есенина и университет Китая запускают программу двойного диплома для лингвистов

Студентов, нацеленных на профессию переводчика высокого уровня, ждёт важное изменение в системе языкового образования.
Общество

Павел Малков рассказал о развитии олимпиадного движения в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании регионального правительства 18 мая заявил, что в регионе системно занимаются развитием олимпиадного движения.
Общество

Подшефные юннаты Рязанской НПК успешно выступили на областной конференции в Окском заповеднике

Воспитанники общественной организации «Хозяин Мещеры» школы №47, которую курирует Рязанская нефтеперерабатывающая компания (НПК), успешно выступили на областной научно-практической конференции «Участие в сохранении природного и культурного наследия».
Интересное

Не шашлыком единым: 200 грамм скумбрии нейтрализуют канцерогены, попадающие в печень

Майские праздники позади, но сезон шашлыков только набирает обороты. Врач нутрициолог и специалист по активному долголетию Елена Желянина рассказала, как 200 грамм скумбрии помогут защитить кишечник, разгрузить печень между выездами на барбекю и подготовить желчный пузырь к новым застольям.
Общество

Корпорация развития готовится составить рейтинг инвестиционной эффективности муниципалитетов Рязанской области

Корпорация развития Рязанской области (КРРО) приступит к созданию первого рейтинга эффективности муниципалитетов в привлечении инвестиций.
Общество

Остановка «Сбербанк» в Рязани временно меняет расположение

Администрация Рязани информирует пассажиров о временном переносе остановки «Сбербанк» на улице Новоселов.
Акценты

Выпускник Академии ФСИН рассказал, как офицерская школа закалила характер на всю жизнь

Ежегодно из стен Академии ФСИН России выпускается более 200 молодых лейтенантов. Они осваиваются на местах службы, занимаются исследовательской деятельностью, борются с преступностью, расширяют международные связи и часто занимают высокие руководящие посты.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье