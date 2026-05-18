В Солотче и Канищеве произошли отключения электроэнергии

Сегодня, 18 мая, в Рязани произошли два технологических нарушения, приведших к отключению электричества в разных районах города.

Первое отключение было зафиксировано в 12:20 в посёлке Солотча. Без света остались жители следующих улиц:

Вольная;

Первомайская;

Школьная;

Почтовая;

Владимирская;

Зелёная;

Песчаная;

Сосновая;

Мещерская;

Санаторий;

Солотча (район);

Солотчинское шоссе.

Второе отключение произошло в 14:05 в районе Канищево. Электроснабжение было прервано по адресам:

улица Бирюзова;

улица Интернациональная;

улица Чапаева;

улица Весенняя;

улица Садовая.

В настоящее время аварийная бригада работает на месте, специалисты локализуют повреждённый участок сети для скорейшего восстановления подачи электроэнергии.

По всем вопросам, связанным с электроснабжением, жители могут обращаться по телефону диспетчерской службы: 55-01-12.