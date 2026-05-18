В Солотче и Канищеве произошли отключения электроэнергии

Сегодня, 18 мая, в Рязани произошли два технологических нарушения, приведших к отключению электричества в разных районах города.
Первое отключение было зафиксировано в 12:20 в посёлке Солотча. Без света остались жители следующих улиц:
- Вольная;
- Первомайская;
- Школьная;
- Почтовая;
- Владимирская;
- Зелёная;
- Песчаная;
- Сосновая;
- Мещерская;
- Санаторий;
- Солотча (район);
- Солотчинское шоссе.
Второе отключение произошло в 14:05 в районе Канищево. Электроснабжение было прервано по адресам:
- улица Бирюзова;
- улица Интернациональная;
- улица Чапаева;
- улица Весенняя;
- улица Садовая.
В настоящее время аварийная бригада работает на месте, специалисты локализуют повреждённый участок сети для скорейшего восстановления подачи электроэнергии.
По всем вопросам, связанным с электроснабжением, жители могут обращаться по телефону диспетчерской службы: 55-01-12.