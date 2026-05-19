В Рязани суд продлил арест журналиста Комарова еще на два месяца

Советский районный суд Рязани продлил арест администратору нескольких телеграм-каналов журналисту Михаилу Комарову. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Ходатайство следователя рассмотрели 18 мая. Комаров проходит обвиняемым по статьям о вымогательстве. Кроме того, его подозревают в клевете и легализации денежных средств.

По версии следствия, Михаил Комаров администрировал телеграм-каналы «Усы Куракиной», «Усы Зызина», «аТипичная Рязань 18+» и «Неприличная Рязань». Следователи считают, что с апреля по ноябрь 2024 года в каналах «аТипичная Рязань 18+» и «Усы Куракиной» публиковались материалы, которые порочили честь, достоинство и деловую репутацию А.Я. Наумкина и А.Н. Чайковского.

Суд изучил представленные материалы и удовлетворил ходатайство следствия. Комарова оставили под стражей ещё на два месяца — до 21 июля 2026 года включительно.

Постановление пока не вступило в законную силу. Его можно обжаловать в Рязанском областном суде.