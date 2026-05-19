Общество

Семейная выплата, пенсии и льготы для бойцов: что изменится для россиян уже с июня

Алексей Самохин
Госдума за одно заседание приняла три закона о поддержке ветеранов и закон о сверхурочной работе. Миллионы семей смогут получить выплаты уже с июня, а участники СВО — новые права на льготы и землю.

Пенсии вырастут осенью, а работающие пенсионеры почувствуют прибавку уже в августе

Страховые пенсии проиндексировали с 1 января, социальные — с 1 апреля. Следующий этап запланирован на 1 октября: прибавку получат бывшие военнослужащие и сотрудники силовых структур. Механизм простой: денежное довольствие действующих военных вырастет на 4%, и поскольку именно оно лежит в основе расчёта военных пенсий, выплаты бывших силовиков также увеличатся на те же 4%.

Работающих пенсионеров ждёт отдельная прибавка — с 1 августа. Её размер определят накопленные за 2025 год индивидуальные пенсионные коэффициенты, но не более трёх.

Семейная выплата: кто может подать заявление и когда

С 1 июня по 1 октября семьи с двумя и более детьми смогут подать заявление на новую выплату. Для этого нужно соответствовать нескольким условиям: оба или один из родителей работают и платят НДФЛ, а среднедушевой доход семьи не превышает полутора прожиточных минимумов на каждого члена. Дети учитываются несовершеннолетние либо студенты очной формы до 23 лет. Задолженностей по алиментам быть не должно.

Если все условия выполнены, семья получит 7% от уплаченного НДФЛ за 2025 год. Подать заявку можно через «Госуслуги», МФЦ или контактный центр Социального фонда. По оценке депутатов, воспользоваться выплатой смогут около 4 миллионов семей, в которых растут почти 10 миллионов детей.

Три новых закона для ветеранов: отпуск с семьёй, земля и ЭКО

С 2022 года парламент принял уже 164 закона в поддержку участников боевых действий. На пленарном заседании 14 мая добавились ещё три.

Отпуск с близкими. Холостые участники боевых действий, получившие инвалидность, теперь смогут провести законный отпуск вместе с родителями или несовершеннолетними детьми.

Защита земли. Если у участника СВО заключены договоры аренды государственной или муниципальной земли, они будут автоматически продлены на время службы. После возвращения к мирной жизни боец получит ещё год на переоформление на прежних условиях. Это исключает ситуацию, когда участок уходит другому претенденту, пока хозяин на передовой.

ЭКО для вдов. Группа депутатов и сенаторов во главе с первым вице-спикером Совфеда Владимиром Якушевым внесла законопроект о праве супруг и вдов участников СВО на бесплатное ЭКО и искусственную инсеминацию. Воспользоваться процедурой можно при наличии криоконсервированного материала и нотариального согласия мужа, данного при жизни.

Сверхурочная работа: выбор остаётся за сотрудником

Принятый закон меняет соотношение между внутренним совместительством и сверхурочной работой. Сейчас работодатель нередко оформляет дополнительные часы как совместительство — и платит за них по обычной ставке. Работники с таким подходом не согласны.

По новым правилам сверхурочные часы должны оплачиваться по повышенному тарифу: первые два часа — не менее чем в полуторном размере, последующие — не менее чем в двойном. Привлечь к сверхурочной работе можно только с письменного добровольного согласия сотрудника. Беременные, несовершеннолетние и работники вредных производств от таких работ освобождены. Для введения нормы требуется коллективный договор или отраслевое соглашение с профсоюзом. Последнее слово — всегда за самим работником.

