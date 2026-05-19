Фото: Столичный СК
Новости России

Труп женщины нашли в диване квартиры на Люблинской улице в Москве

Алексей Самохин
Тело 33-летней гражданки Киргизии, пропавшей больше недели назад, нашли в диване съемной квартиры на юго-востоке Москвы. Следователи считают, что к убийству причастен сосед женщины, который после преступления уехал из России.

По данным «МК», страшную находку сделали ночью 19 мая в квартире на Люблинской улице. Погибшей оказалась 33-летняя Айгерим. 

Женщина снимала двухкомнатную квартиру вместе с двумя земляками. Родные начали поиски после того, как она перестала выходить на связь. Последний раз мигрантку видели вечером 8 мая возле станции метро «Марьино». Камеры наблюдения зафиксировали, как примерно через час она вошла в подъезд дома, где жила. После этого ее больше никто не видел.

12 мая сестра пропавшей приезжала в квартиру. Внутри находился один из жильцов — 31-летний гражданин Киргизии. Родственница осмотрела комнаты, но ничего подозрительного тогда не заметила.

18 мая близкие снова приехали по адресу и решили проверить квартиру тщательнее. Тело женщины нашли в бельевом ящике дивана. Оно было завернуто в полиэтилен и обмотано скотчем.

По предварительной информации, у погибшей обнаружили резаную рану шеи и повреждения на кистях рук. Следователи предполагают, что женщина пыталась защищаться.

После вызова полиции на место прибыли сотрудники Следственного комитета. Один из мужчин, проживавших в квартире, был задержан. Второй сосед покинул жилье 11 или 12 мая и мог уехать в Казахстан.

Во время осмотра квартиры следователи изъяли три ножа, два из которых оказались со следами крови. Также были обнаружены рулоны скотча, ножницы, постельные принадлежности и полиэтиленовые пакеты.

Известно, что Айгерим работала уборщицей в одной из московских больниц. Квартира, где произошло преступление, сдавалась в аренду.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи осмотрели место происшествия, изучили записи камер видеонаблюдения и допросили свидетелей.

По версии следствия, смертельные травмы женщине нанес сосед по квартире — иностранный гражданин 1996 года рождения. После произошедшего он выехал за пределы России. В ближайшее время ему планируют заочно предъявить обвинение.

