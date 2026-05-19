Суд лишил Андрея Разина авторства 23 песен группы «Ласковый май»

Краснодарский краевой суд пересмотрел дело об авторстве песен группы «Ласковый май». Как сообщает телеграм-канал объединённой пресс-службы судов Краснодарского края, судебная коллегия по гражданским делам удовлетворила апелляцию вдовы Юрия Шатунова.

Речь идет о решении Хостинского районного суда Сочи, принятом еще в 2007 году. Тогда авторство песен коллектива признали за продюсером группы Андреем Разиным.

Теперь это решение отменено. Заявление самого Разина суд оставил без рассмотрения. Решение уже вступило в законную силу.

Как уточняется, ранее суд также признал исключительные права на 23 песни «Ласкового мая» за семьёй Юрий Шатунов.