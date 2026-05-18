Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Новости России

Водитель автобуса погибла, пытаясь остановить 10-тонную машину руками в Тюмени

Анастасия Мериакри
В Тюмени произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 48-летняя женщина-водитель автобуса, пишет nashgorod.ru.

По информации Госавтоинспекции, инцидент произошёл на конечной остановке 51-го маршрута. Автобус внезапно начал самопроизвольное движение вперёд. Увидев это, водитель, находившаяся снаружи, предприняла героическую, но трагическую попытку остановить многотонную технику.

Вместо того чтобы сесть за руль, она упёрлась руками в переднюю часть автобуса, пытаясь сдержать его силой. Однако физических возможностей женщины оказалось недостаточно, чтобы остановить 10-тонную машину. Транспортное средство наехало на неё, после чего врезалось в остановку.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют точные причины, по которым автобус начал движение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Гибель водителя стала результатом её отчаянной попытки предотвратить более масштабную трагедию.

