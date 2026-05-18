В Рязанской области появится калинник с вишнёвой начинкой

В Рязанской области скоро начнут выпускать калинник с вишнёвой начинкой. Об этом в эфире телеканала ТКР рассказал соучредитель Ассоциации кулинаров Рязанского края Дмитрий Кирилин.

Сейчас в регионе уже производят калинники с шестью разными вкусами: калиной, малиной, облепихой, чёрной смородиной, голубикой и даже хвойный. Хвойный вариант был создан специально к проекту «Рязань — Новогодняя столица России», но так понравился покупателям, что остался в постоянном ассортименте.

Рецепт калинника был восстановлен во время гастрономической экспедиции в село Новое Берёзово Сасовского округа. Особенность пирога — не только в начинке, но и в использовании смеси различных видов муки, что придаёт ему уникальный вкус и текстуру.

Введение вишнёвой начинки — это шаг к расширению ассортимента и популяризации местных гастрономических традиций. Рязанский калинник уже стал одним из кулинарных символов региона, а новые вкусы позволят привлечь ещё больше внимания к местной кухне.