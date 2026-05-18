Фото: Рязанская общественная организация «Регион для жизни»
Общество

Власти прокомментировали гибель черепах и качество воды на Черезовских прудах

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Рязанская региональная общественная организация «Регион для жизни» обнародовала ответ администрации города, касающийся ситуации с Черезовскими прудами в районе Дашково-Песочня.

По информации председателя Комитета Рязанской областной Думы по экологии и природопользованию Дмитрия Репникова, власти отчитались о проведённой проверке. По данным администрации, пробы воды показали, что показатели соответствуют нормативам. В водоёме была зафиксирована популяция живых маленьких черепах. При этом одна погибшая особь была направлена на экспертизу, результаты которой обещали предоставить позже.

Также администрация сообщила о проведённых работах по уборке мусора. По их словам, из пруда извлекли остатки еды и полиэтиленовые пакеты.

В качестве доказательства организация «Регион для жизни» опубликовала свежие фотографии пруда, чтобы жители могли самостоятельно оценить масштаб уборки.

Стоит отметить, что ранее в организацию поступали обращения от местных жителей с фотографиями около 20 мёртвых черепах, а также снимками плавающего мусора и радужных разводов на поверхности воды.

Общественники также интересовались у администрации, включены ли работы по очистке водоёма в текущий контракт и каковы планы по реабилитации остальных трёх прудов комплекса, расположенных по нечётной стороне улицы Новосёлов.

В комментариях под постами жителей чиновники ранее объясняли гибель животных «естественными природными причинами» и обещали уточнить информацию по очистке в течение четырёх рабочих дней.

Предыдущая статья
РГУ имени С.А. Есенина и университет Китая запускают программу двойного диплома для лингвистов
Следующая статья
Лето с выгодой от T2: полгода бесплатной связи

Популярные материалы

Новости России

Беспилотники атаковали Подмосковье: трое погибших, разрушены жилые дома в нескольких районах

С 3 часов ночи 17 мая Подмосковье атакуют беспилотники: трое погибших, несколько человек под завалами, повреждены жилые дома в Химках, Мытищах, Истре и Красногорске.
Новости России

Военкор объяснил, как дроны ВСУ обходили ПВО при ударе по Москве

Военкор Дмитрий Стешин разобрал схему атаки дронов ВСУ на Москву: заход с запада, накопление в воздухе и удар по цели через «серые» частоты, невидимые для стандартного РЭБ.
Новости России

Коц разложил ночной налёт БПЛА ВСУ на Москву «по фактам, без эмоций»

Военкор Александр Коц прокомментировал ночной налёт беспилотников ВСУ на Москву и Подмосковье. Анализ атаки он опубликовал в своём канале, подчеркнув, что разбирает ситуацию «по фактам, без эмоций».
Политика

Депутаты придумали ответ на смертельный удар ВСУ по Рязани

После удара украинских беспилотников по Рязани, унёсшего жизни четырёх мирных жителей, депутаты Государственной думы высказались о природе атаки и возможных мерах реагирования. Позиции парламентариев во многом совпали: системный ответ важнее точечных акций возмездия.
Новости России

Исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова рассказала об угрозах и преследованиях

Российская певица Татьяна Куртукова, ставшая известной благодаря хиту «Матушка-земля», после выступлений перед участниками СВО попала в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» и почётный список личных врагов Владимира Зеленского.

Темы

Погода

Магнитные бури снова накрыли Землю, геомагнитная обстановка ухудшается

Магнитные бури, которые накрыли Землю в выходные, не собираются уходить. Солнце продолжает давить, и ближайшие дни, по прогнозам ученых ИКИ РАН, могут стать очень тяжёлыми для метеозависимых людей.
Общество

В Рязанской области появится калинник с вишнёвой начинкой

Сейчас в регионе уже производят калинники с шестью разными вкусами: калиной, малиной, облепихой, чёрной смородиной, голубикой и даже хвойный.
Общество

Лето с выгодой от T2: полгода бесплатной связи

В Рязанской области установилась летняя погода — все поехали за город и на природу. Сделать отдых ярче можно с помощью технологий — например, если смотреть со смартфона кино, слушать музыку и делиться фотографиями с близкими.
Общество

В Касимовском округе восстановили пешеходное сообщение с Колубердеево

18 мая в Касимовском округе Рязанской области восстановлено пешеходное сообщение по дороге к населённому пункту Колубердеево.
Власть и политика

В Рязани партия «Новые люди» и эксперты фонда «Второй шанс» запустили проект помощи зависимым

В Рязани партия «Новые люди» совместно с экспертами фонда «Второй шанс» запустила масштабный проект по профилактике зависимостей. В рамках инициативы уже прошли первые профилактические встречи в учебных заведениях и круглый стол с участием специалистов.
Происшествия

В Рязани 22-летний мужчина продал чужую «Ладу» ради наркотиков

Молодой человек нуждался в деньгах для покупки наркотиков, к которым пристрастился недавно. Он целенаправленно искал автомобили, оставленные у ворот автосервисов и гаражных кооперативов, рассчитывая найти незапертую машину.
Общество

В Солотче и Канищеве произошли отключения электроэнергии

Сегодня, 18 мая, в Рязани произошли два технологических нарушения, приведших к отключению электричества в разных районах города.
Новости России

Исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова рассказала об угрозах и преследованиях

Российская певица Татьяна Куртукова, ставшая известной благодаря хиту «Матушка-земля», после выступлений перед участниками СВО попала в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» и почётный список личных врагов Владимира Зеленского.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье