Власти прокомментировали гибель черепах и качество воды на Черезовских прудах

Рязанская региональная общественная организация «Регион для жизни» обнародовала ответ администрации города, касающийся ситуации с Черезовскими прудами в районе Дашково-Песочня.

По информации председателя Комитета Рязанской областной Думы по экологии и природопользованию Дмитрия Репникова, власти отчитались о проведённой проверке. По данным администрации, пробы воды показали, что показатели соответствуют нормативам. В водоёме была зафиксирована популяция живых маленьких черепах. При этом одна погибшая особь была направлена на экспертизу, результаты которой обещали предоставить позже.

Также администрация сообщила о проведённых работах по уборке мусора. По их словам, из пруда извлекли остатки еды и полиэтиленовые пакеты.

В качестве доказательства организация «Регион для жизни» опубликовала свежие фотографии пруда, чтобы жители могли самостоятельно оценить масштаб уборки.

Стоит отметить, что ранее в организацию поступали обращения от местных жителей с фотографиями около 20 мёртвых черепах, а также снимками плавающего мусора и радужных разводов на поверхности воды.

Общественники также интересовались у администрации, включены ли работы по очистке водоёма в текущий контракт и каковы планы по реабилитации остальных трёх прудов комплекса, расположенных по нечётной стороне улицы Новосёлов.

В комментариях под постами жителей чиновники ранее объясняли гибель животных «естественными природными причинами» и обещали уточнить информацию по очистке в течение четырёх рабочих дней.