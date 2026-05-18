В Рязани партия «Новые люди» и эксперты фонда «Второй шанс» запустили проект помощи зависимым

В Рязани партия «Новые люди» совместно с экспертами фонда «Второй шанс» запустила масштабный проект по профилактике зависимостей. В рамках инициативы уже прошли первые профилактические встречи в учебных заведениях и круглый стол с участием специалистов, ежедневно работающих с зависимыми и их семьями: психологов, сотрудников рехабов, семейных и подростковых психотерапевтов.
По статистике, каждый второй зависимый в России впервые пробует запрещённые вещества ещё в школьном возрасте. Поэтому ключевая задача проекта — предоставить родителям и подросткам практическую информацию о том, как распознать тревожные сигналы и куда обращаться за помощью.
Эксперты фонда в Рязанской области работают сразу по нескольким направлениям. Это профилактика и просветительские встречи с родителями, разработка стандартов работы для реабилитационных центров, создание Кодекса этичной реабилитации, который подписывают учреждения, использующие только гуманные и научно обоснованные методы. Так же ведется борьба с так называемыми «чёрными» рехабами, где зависимым не помогают, а калечат.
Для поддержки родителей запущен сайт, платформа для общения и специальный чат.
Совместно с экспертами фонд работает над законопроектами, направленными на наведение порядка в сфере реабилитации и создание безопасной системы помощи зависимым.
Уже подготовлена инициатива о «сборе совести»: