Власть и политика

В Рязани партия «Новые люди» и эксперты фонда «Второй шанс» запустили проект помощи зависимым

Анастасия Мериакри
В Рязани партия «Новые люди» совместно с экспертами фонда «Второй шанс» запустила масштабный проект по профилактике зависимостей. В рамках инициативы уже прошли первые профилактические встречи в учебных заведениях и круглый стол с участием специалистов, ежедневно работающих с зависимыми и их семьями: психологов, сотрудников рехабов, семейных и подростковых психотерапевтов.

По статистике, каждый второй зависимый в России впервые пробует запрещённые вещества ещё в школьном возрасте. Поэтому ключевая задача проекта — предоставить родителям и подросткам практическую информацию о том, как распознать тревожные сигналы и куда обращаться за помощью.

«Тема зависимостей у нас во многом табуирована, о ней не принято говорить. Но с каждым годом масштаб проблемы растёт. Дети каждый день видят рекламу запрещённых веществ, многие решают их попробовать. Чтобы это исправить, мы запустили серию профилактических встреч. На них рассказываем, как правильно поговорить с ребёнком и научить его говорить „нет“. Этой работой занимаемся в разных регионах, в том числе начали её в Рязанской  области», — отмечает один из основателей фонда «Второй шанс», депутат партии «Новые люди» Дарья Карасева.

Эксперты фонда в Рязанской области работают сразу по нескольким направлениям. Это профилактика и просветительские встречи с родителями, разработка стандартов работы для реабилитационных центров, создание Кодекса этичной реабилитации, который подписывают учреждения, использующие только гуманные и научно обоснованные методы. Так же ведется борьба с так называемыми «чёрными» рехабами, где зависимым не помогают, а калечат.

Для поддержки родителей запущен сайт, платформа для общения и специальный чат.
 Совместно с экспертами фонд работает над законопроектами, направленными на наведение порядка в сфере реабилитации и создание безопасной системы помощи зависимым.
 
Уже подготовлена инициатива о «сборе совести»:

«Табак и алкоголь легко доступны — и для многих становятся первой ступенькой на пути к более тяжёлым зависимостям. Поэтому предлагаем ввести на них специальный сбор в 3% от выручки. Эти деньги должны идти в отдельный государственный фонд, где будут формироваться сертификаты на оплату лечения. Единый сертификат даст возможность пройти лечение от наркомании, алкоголизма или табачной зависимости», — отметил инициатор создания фонда «Второй шанс», вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков.

