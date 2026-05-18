В Рязани партия «Новые люди» и эксперты фонда «Второй шанс» запустили проект помощи зависимым

В Рязани партия «Новые люди» совместно с экспертами фонда «Второй шанс» запустила масштабный проект по профилактике зависимостей. В рамках инициативы уже прошли первые профилактические встречи в учебных заведениях и круглый стол с участием специалистов, ежедневно работающих с зависимыми и их семьями: психологов, сотрудников рехабов, семейных и подростковых психотерапевтов.

По статистике, каждый второй зависимый в России впервые пробует запрещённые вещества ещё в школьном возрасте. Поэтому ключевая задача проекта — предоставить родителям и подросткам практическую информацию о том, как распознать тревожные сигналы и куда обращаться за помощью.

«Тема зависимостей у нас во многом табуирована, о ней не принято говорить. Но с каждым годом масштаб проблемы растёт. Дети каждый день видят рекламу запрещённых веществ, многие решают их попробовать. Чтобы это исправить, мы запустили серию профилактических встреч. На них рассказываем, как правильно поговорить с ребёнком и научить его говорить „нет“. Этой работой занимаемся в разных регионах, в том числе начали её в Рязанской области», — отмечает один из основателей фонда «Второй шанс», депутат партии «Новые люди» Дарья Карасева.

Эксперты фонда в Рязанской области работают сразу по нескольким направлениям. Это профилактика и просветительские встречи с родителями, разработка стандартов работы для реабилитационных центров, создание Кодекса этичной реабилитации, который подписывают учреждения, использующие только гуманные и научно обоснованные методы. Так же ведется борьба с так называемыми «чёрными» рехабами, где зависимым не помогают, а калечат.

Для поддержки родителей запущен сайт, платформа для общения и специальный чат.

Совместно с экспертами фонд работает над законопроектами, направленными на наведение порядка в сфере реабилитации и создание безопасной системы помощи зависимым.



Уже подготовлена инициатива о «сборе совести»: