В Рязани расширяют ключевую развязку на Московском шоссе

Глава администрации Рязани Борис Ясинский рассказал о масштабных дорожных работах, которые сейчас ведутся в городе. По его словам, дорожный сезон в самом разгаре, и подрядчики не сбавляют темп благодаря хорошей погоде.

Одним из самых масштабных проектов стало расширение участка от съезда у ТД «Барс» до улицы Вокзальной. Именно здесь, в начале Московского шоссе, движение сужается, что регулярно приводит к образованию пробок.

«Будем его расширять. Подрядчик должен закончить работы к началу декабря», — отметил Борис Ясинский.

В рамках проекта предусмотрено строительство подпорных стенок вместо откосов. Это позволит увеличить количество полос движения под железнодорожным путепроводом. Остальная часть участка будет расширена за счёт территорий, прилегающих к дороге. Также запланирован капитальный ремонт проезжей части. Будут проложены новые тротуары и велодорожки. Уже начаты работы по переносу подземных коммуникаций, контактных сетей и светофоров. Кроме того, будет укреплено основание насыпи железнодорожного полотна. После завершения основных работ на объекте установят новые дорожные знаки, нанесут разметку и проведут озеленение.

Параллельно с масштабной стройкой на Московском шоссе ремонтируются и другие участки. В активной фазе работы на улицах: Есенина, Вознесенская, Корнилова, Лесная, Завод ЗИЛ, Стройкова, Мичурина.

На очереди — ремонт участка около центра «Сосновый бор». Также в процессе заключения находятся контракты на обновление дорожного полотна в Божатково и на улице Животноводческой в Дягилево.