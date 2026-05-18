Пенсию работающих граждан в России повысятся второй раз в 2026 году

После увеличения размера пенсий с 1 января 2026 года следующее повышение для работающих пенсионеров произойдёт 1 августа 2026 года. Об этом напомнил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в интервью изданию URA.RU. Эксперт рассказал, какой максимальный размер увеличения возможен и кто не получит доплату.

Как изменился размер страховой пенсии с января 2026 года

Прежде всего, необходимо разобраться, как изменились компоненты расчёта страховой пенсии, пояснил Балынин.

В 2026 году размер фиксированной выплаты увеличили до 9 584,69 рубля. Для сравнения: в 2025 году она составляла 8 907,70 рубля. Рост составил 7,6%, или в денежном выражении — плюс 676,99 рубля.

Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента также выросла — до 156,76 рубля. Это увеличение на 7,6%, или плюс 11,07 рубля в денежном выражении.

Страховые пенсии в целом увеличились на 7,6%, что оказалось темпами на 2 процентных пункта выше инфляции. По данным Росстата, инфляция в 2025 году составила 5,59%. Это обеспечило рост размеров страховых пенсий в реальном выражении, отметил экономист.

«Напомню, что обеспечение роста пенсий темпами не ниже инфляции закреплено в Указе президента России „О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года“. В данном случае мы можем говорить о том, что страховые пенсии выросли темпами выше инфляции, что позволяет сделать вывод о приоритетности вопросов, связанных с поддержкой пенсионеров», — подчеркнул Игорь Балынин.

Когда повысится пенсия у работающих россиян

Важно отметить, что индексация прошла с опережением по срокам: не с февраля, как изначально планировалось, а с января 2026 года, обратил внимание эксперт.

Для наглядности: если размер страховой пенсии по старости в декабре у пенсионера был равен 25 658 рублям, то в январе он увеличился на 7,6%. Простой расчёт: 25 658 рублей умножаем на 1,076 и получаем 27 608,01 рубля. Именно в таком размере страховая пенсия выплачивалась не только в январе, но и во все последующие месяцы.

С 2025 года страховые пенсии при проведении индексаций увеличиваются как у работающих, так и у неработающих пенсионеров. При этом работающих традиционно ждёт ещё и увеличение страховой пенсии в августе 2026 года.

«Перерасчет пенсий работающим пенсионерам проводится ежегодно в августе года, следующего за годом осуществления трудовой деятельности. Это правильная мера, так как они продолжают трудиться и, на мой взгляд, размер их пенсии должен, конечно, увеличиваться с учетом дополнительно заработанных своим трудом ИПК. Соответственно, в августе 2026 года будет учтен период трудовой деятельности работающего пенсионера в 2025 году», — сообщил Балынин.

Как увеличится размер пенсии работающих пенсионеров

У каждого пенсионера сумма увеличения будет индивидуальной.

Максимальная доплата рассчитывается исходя из двух параметров: во-первых, максимально учитываемого числа индивидуальных пенсионных коэффициентов — это 3 балла; во-вторых, текущей стоимости одного коэффициента — 156,76 рубля.

Таким образом, сумма августовского увеличения размера страховой пенсии по старости составит до 470,28 рубля. Годом ранее такая величина была равна 437,07 рубля, то есть в 2026 году сумма максимального увеличения будет примерно на 33 рубля выше прошлогоднего.

«Как получилась сумма 470,28 рубля? Наибольшее число индивидуальных пенсионных коэффициентов, которое начисляется такому пенсионеру, составляет 3. Соответственно, путем умножения этого числа на стоимость одного ИПК получаем 3 * 156,76 = 470,28 рубля. Это максимально возможная величина августовского увеличения. Если гражданин сформировал, допустим, 1,598 ИПК, то размер страховой пенсии может быть увеличен в августе 2026 года тогда на 250,50 рубля. Соответственно, если в июле размер СП допустим будет у пенсионера равен 29874 рублям, а размер беззаявительной корректировки в августе будет максимальным, то тогда размер страховой пенсии в августе составит 29874 рубля + 470,28 рубля = 30344,28 рубля», — привёл пример экономист.

Кто не получит доплату к пенсии

Важный нюанс, который необходимо учитывать работающим пенсионерам: при определении суммы беззаявительной корректировки размера страховой пенсии в августе 2026 года будет учитываться только официально получаемая заработная плата, обратил внимание Балынин.

«Считаю важным напомнить, что теневая занятость является незаконной и наказуемой, а также не способствует формированию прав на ряд социальных выплат, в том числе не увеличивает пенсионные права. Поэтому крайне важно всегда отказываться от заработной платы в конверте. Также подчеркну, что данная доплата является постоянной, а не разовой, и, соответственно, увеличивает размер выплачиваемой пенсии и дальше: она будет произведена в августе 2026 года и сохранится в последующие месяцы», — сказал эксперт.

Это означает, что если пенсионер работает неофициально, получает зарплату «в конверте» или трудится без оформления трудового договора, пенсионные баллы за такой период не формируются. Следовательно, и доплата в августе ему не положена.

Автоматический перерасчёт и защита от мошенников

Увеличение размера пенсионных выплат произведут автоматически. Никаких заявлений подавать не нужно — у Социального фонда России есть вся необходимая информация для проведения перерасчёта.