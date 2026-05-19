В Рязанской области судят женщину за фиктивную прописку ради чернобыльских выплат

Жительница Путятинского района предстанет перед судом за мошенничество с социальными выплатами. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело в мировой суд.

31-летняя женщина, по версии следствия, провернула несложную, но результативную схему. Постоянно живя в районном центре, в 2022 году она оформила регистрацию в селе Путятино — населённом пункте, входящем в зону радиоактивного загрязнения после аварии на Чернобыльской АЭС. После этого обратилась в региональное отделение Пенсионного фонда за компенсацией, положенной жителям таких территорий, — и умолчала о том, где реально живёт.

За два года фиктивной прописки женщина получила больше 174 тысяч рублей.

Обман раскрылся. Теперь обвиняемой предъявлена ч. 1 ст. 159.2 УК РФ — мошенничество при получении социальных выплат. Помимо уголовного дела, прокурор района подал в суд исковое заявление о взыскании всей суммы — 174 тысяч рублей — в доход государства.