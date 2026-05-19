6 машин повреждены после поджога мусорки в Рязани — очевидцы

В Рязани в микрорайоне Семчино неизвестные подожгли мусорный контейнер рядом с парковкой. Огонь перекинулся на автомобили. По словам местных жителей, повреждения получили около шести машин.

Как пишет «Топор. Новости Рязани», инцидент произошёл на улице Княжье Поле. Очевидцы утверждают, что к контейнерной площадке подошёл мужчина с ребёнком и поджёг мусорку.

«Мужчина был в белой футболке, кепке и тёмной кофте нараспашку. Ребёнок — в кепке и с самокатом», — рассказали рязанцы.

Сейчас жители ищут записи с камер видеонаблюдения и просят откликнуться свидетелей происшествия. Официальная информация не поступала.