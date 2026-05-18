Baza: в Москве сотрудники полиции изнасиловали девушку в патрульной машине

Коптевский районный суд вынес приговор двум полицейским, которых признали виновными в изнасиловании 17-летней девушки в патрульной машине в Москве, пишет Baza .

Инцидент произошел в ноябре 2024 года. Потерпевшая рассказала, что гуляла с другом в Тимирязевском парке. Вскоре к ним подъехал наряд ППС. Парня и девушку по очереди вызвали в машину. Молодого человека быстро отпустили, а его спутницу стали удерживать.

Угрожая подбросить наркотики и отобрав телефон, стражи порядка отвезли ее к отделу, но заводить внутрь не стали, пояснила пострадавшая.

«После полицейские снова отвезли девушку в парк, где один из них угрозами заставил девушку заняться с ним сексом», — говорится в публикации.

Потерпевшая написала заявление по настоянию друга. Проверка не выявила в ее крови запрещенных веществ. Подсудимые отрицали вину и утверждали, что девушка могла заниматься распространением наркотиков.

Суд лишил обоих подсудимых званий. Одному из них назначено 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а другому — 10 лет. В ходе разбирательства также было принято решение об увольнении всего руководства ОМВД по району Коптево.