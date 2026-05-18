Изображение от pressfoto на Freepik
Новости России

Воспитанники сбежали из детского сада в Чехове и прошли пять километров

Никита Рязанцев
Мальчики, сбежавшие из детского сада в подмосковном Чехове, смогли пройти почти пять километров, прежде чем их нашли, пишет «МК».

Необычный случай приключился днем в понедельник. На поиски беглецов отправили большие силы. В итоге их обнаружили в Губернском микрорайоне города. Это удалось сделать сотрудникам полиции.

«Мальчики шли по обочине дороги. В руках у них были палки, которыми ребята били по траве», — говорится в публикации.

По словам очевидцев, мальчики не выглядели испуганными или встревоженными. Пока неизвестно, почему они решили уйти из садика.

В ближайшее время детей в присутствии родителей опросит следователь.

