Эксперт раскрыл, откуда шла массированная атака БПЛА на Москву

Украинские беспилотники, атаковавшие Московский регион, скорее всего, летели с двух направлений, заявил в беседе с « АиФ » академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

По его оценке, противник запустил большую часть дронов в северной части Украины. Оттуда до Подмосковья всего около 400 километров.

Второе же направление предполагает запуск БПЛА с большей дальностью полета. Речь идет о прибалтийских странах: Литве, Латвии и Эстонии.

«Уже никто не скрывает, что страны Прибалтики могут давать свое воздушное пространство для пролета беспилотных комплексов, но где гарантия, что эти же беспилотники не стартуют с территории этих стран?» — задался вопросом Кондратьев.

Прошлой ночью силы ПВО сбили в Московском регионе около 130 беспилотников. Три человека погибли при атаке на Химки и Мытищи, также есть пострадавшие.