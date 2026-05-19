Рязанский телеканал показал репортаж от дома, в который влетел БПЛА

Телеканал ТКР показал репортаж от дома на улице Новосёлов, в который на прошлой неделе влетел беспилотник ВСУ. При ударе погибли четыре человека, в том числе 7-летняя девочка.

Рязанцы сделали недалеко от дома своеобразный мемориал, куда люди приносят цветы и игрушки. Вчера это место посетили губернатор Рязанской области Павел Малков и глава администрации Рязани Борис Ясинский. Они пообщались с жителями пострадавших подъездов.

Власти решают проблемы рязанцев, в первую очередь с жильём. Также выделяются средства на компенсацию пострадавшим. К среде ожидаются результаты экспертизы, после которых будет ясно, что делать с пострадавшими подъездами. Велика вероятность, что их снесут.