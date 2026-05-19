Электроснабжение в центре Рязани восстановлено

Электроснабжение в центре Рязани полностью восстановили после аварийного отключения. Об этом сообщили в РГРЭС.

Сбой произошёл во вторник, 19 мая, в 12:58. Из-за технологического нарушения без света остались жители сразу нескольких центральных улиц города.

Отключение затронуло улицы Ленина, Горького, Радищева, Свободы, Кудрявцева, Маяковского, Почтовую, 1-е и 2-е Бутырки, Право-Лыбедскую, Семинарскую, Соборную, Первомайский проспект, Пожалостина, Каширина, Краснорядскую и Николодворянскую.

Как уточнили энергетики, к 17:00 специалисты завершили восстановительные работы. Подачу электроэнергии вернули всем потребителям в полном объёме.