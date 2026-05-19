Контентная платформа Дзен может ввести выплаты партнёрским СМИ за использование их материалов в ИИ-ассистенте «Глиф». Об этом на конференции ЦИПР заявил управляющий директор компании Александр Толокольников, пишет ТАСС.

По словам Толокольникова, сейчас компания обсуждает разные варианты реализации такой модели. Речь идёт о механизме, при котором генеративные ИИ-сервисы смогут использовать новостной контент только с вознаграждением для медиа.

Как пояснили в пресс-службе платформы, одним из вариантов может стать лицензионная схема выплат.