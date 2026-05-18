В Москве любовник убил женщину, которая недавно ушла к нему от мужа

В Москве мужчину подозревают в убийстве сожительницы, которая недавно ушла к нему от мужа, пишет SHOT .

По предварительным данным, 38-летняя женщина оставила супруга в феврале и стала жить с новым возлюбленным.

«При этом официально развод супруги не оформляли, но и не общались», — говорится в публикации.

При этом законный муж не остался равнодушен к судьбе жены. Он начал переживать, что от нее давно не было никаких новостей, и обратился в полицию.

Вскоре стражи порядка нашли тело супруги с ножевым ранением на шее в квартире ее любовника. Ему грозит до 15 лет колонии. Дело расследуют следователи.