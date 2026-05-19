Общество

В Рязани отключат горячую воду из-за работ на Дягилевской ТЭЦ

Алексей Самохин
С 20 по 22 мая жители части Рязани останутся без горячей воды из-за работ на Дягилевской ТЭЦ. О плановой подготовке оборудования к следующему отопительному сезону сообщил сайт филиала «РИР Энерго» — «Тамбовская генерация».

На станции проверят на прочность и плотность участок магистральных трубопроводов, проходящих по территории ТЭЦ до магистрального коллектора. Кроме того, специалисты отремонтируют запорную арматуру на трубопроводах сетевой воды большого диаметра.

Как пояснил главный инженер филиала Алексей Нечаев, предприятие решило объединить сразу несколько технологических процессов, чтобы сократить сроки отключения горячего водоснабжения.

Без горячей воды временно останутся потребители, запитанные от Дягилевской ТЭЦ. Ограничения будут действовать с 20 по 22 мая включительно.

