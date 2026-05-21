Три дома горели в Рязанской области 20 мая

За минувшие сутки в Рязанской области произошло три пожара в жилых домах. Об этом говорится в сводке регионального ГУ МЧС России.

20 мая в 11:32 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Рождествено Скопинского округа. В тушении участвовали 8 человек, 3 единицы техники. Площадь пожара — 80 метров квадратных.

20 мая в 12:00 поступило сообщение о пожаре в жилом двухквартирном доме в селе Польное Ялтуново Шацкого муниципального округа. В тушении участвовали 4 человека, 2 единицы техники. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

20 мая в 14:48 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Баженово Касимовского муниципального округа. В тушении участвовали 10 человек, 5 единиц техники. Площадь пожара — 42 квадратных метра.

О причинах возгораний и пострадавших не сообщается.